Во Львове обнаружили хантавирус: что известно о двух инфицированных

Во Львове зафиксировано два случая хантавирусной инфекции. Пациентов лечили еще зимой 2025-2026 годов во Львовской областной инфекционной больнице. Их уже выписали домой, а новых случаев заболевания медики не фиксируют.

Врач в костюме индивидуальной защиты. Фото: Reuters/Hannah McKay

О случаях заражения хантавирусом во Львове сообщил врач Сергей Федоренко. По его словам, оба пациента прошли полную диагностику и лечение, после чего их состояние стабилизировалось. Медики подчеркивают, что ситуация находится под контролем.

"Было двое больных. Они прошли диагностику и лечение", – сказал Федоренко.

В последние недели тема хантавируса активно обсуждается из-за вспышки заболевания на борту судна MV Hondius, где находились и украинцы. В то же время во львовской инфекционной больнице уточнили, что ни один из пассажиров этого лайнера к ним не обращался.

Накануне также стало известно о двух случаях хантавируса в Хмельницком. По словам врачей, пациенты перенесли болезнь в состоянии средней тяжести и успешно выздоровели.

Хантавирусы – это группа вирусов, которые обычно передаются через грызунов или контакт с их биологическими выделениями. В большинстве случаев вирус не передается от человека к человеку. Инфекция может вызвать серьезные поражения организма, в частности хантавирусный легочный синдром или геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Среди ранних симптомов врачи называют повышенную температуру, усталость, мышечную боль и слабость. В тяжелых случаях могут возникать сильные головные боли, тошнота, боли в спине и проблемы со зрением.

