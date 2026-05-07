Чи може хантавірус стати новою пандемією, як коронавірус: у ВООЗ зробили екстрену заяву

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Всесвітня організація охорони здоров’я прокоментувала побоювання щодо можливого перетворення хантавірусу на нову глобальну пандемію після спалаху інфекції на круїзному лайнері MV Hondius. Судно завершило подорож у Кабо-Верде 3 травня, а на борту зафіксували кілька випадків зараження та щонайменше три смерті.
Чи стане хантавірус новою пандемією, як коронавірус. Фото: Reuters
Хантавірус передається переважно через контакт з сечею, слиною або послідом гризунів. У рідкісних випадках окремі штами можуть поширюватися між людьми, що й викликало занепокоєння після інциденту на лайнері.
Однак у ВООЗ говорять, що наразі підстав говорити про нову пандемію рівня COVID-19 немає. Епідеміолог організації Марія Ван Керхове заявила, що хантавірус є небезпечним захворюванням, однак ризик масштабного глобального поширення залишається низьким.
Особливе занепокоєння медиків викликає висока смертність окремих штамів хантавірусу. Залежно від форми хвороби вона може сягати 50%. Вірус здатний уражати легені, нирки, спричиняючи тяжкі ускладнення.
Серед перших симптомів хантавірусу виділяють лихоманку, сильну втому, болі у м’язах, головний біль, нудоту та запаморочення. У тяжких випадках у пацієнтів розвиваються задишка, кашель, внутрішні кровотечі або гостра ниркова недостатність.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на борту лайнера MV Hondius, де вирує смертельний вірус, заблоковані українці та росіянин.
Також "Коментарі" писали, що у Сумах зареєстровали випадок хантавірусу у місцевого мешканця.