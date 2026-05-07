Чи може хантавірус стати новою пандемією, як коронавірус: у ВООЗ зробили екстрену заяву

Всесвітня організація охорони здоров’я прокоментувала побоювання щодо можливого перетворення хантавірусу на нову глобальну пандемію після спалаху інфекції на круїзному лайнері MV Hondius. Судно завершило подорож у Кабо-Верде 3 травня, а на борту зафіксували кілька випадків зараження та щонайменше три смерті.

Чи стане хантавірус новою пандемією, як коронавірус.

Хантавірус передається переважно через контакт з сечею, слиною або послідом гризунів. У рідкісних випадках окремі штами можуть поширюватися між людьми, що й викликало занепокоєння після інциденту на лайнері.

Однак у ВООЗ говорять, що наразі підстав говорити про нову пандемію рівня COVID-19 немає. Епідеміолог організації Марія Ван Керхове заявила, що хантавірус є небезпечним захворюванням, однак ризик масштабного глобального поширення залишається низьким.

"Це не наступний COVID, але це серйозне інфекційне захворювання. Якщо люди заразяться, а інфекції трапляються рідко, вони можуть померти. Люди на кораблі, які чують це, дуже налякані, і це справедливо. Широка громадськість також може бути налякана. Точна інформація є критично важливою. Знання того, яким може бути ваш фактичний рівень ризику – більшість людей ніколи не зіткнуться з цим", — екстрено пояснила представниця ВООЗ ситуацію з хантавірусом.

Особливе занепокоєння медиків викликає висока смертність окремих штамів хантавірусу. Залежно від форми хвороби вона може сягати 50%. Вірус здатний уражати легені, нирки, спричиняючи тяжкі ускладнення.

Серед перших симптомів хантавірусу виділяють лихоманку, сильну втому, болі у м’язах, головний біль, нудоту та запаморочення. У тяжких випадках у пацієнтів розвиваються задишка, кашель, внутрішні кровотечі або гостра ниркова недостатність.

