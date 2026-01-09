logo_ukra

Небезпечна інфекція в Сумах: фахівці встановлюють шляхи зараження
Небезпечна інфекція в Сумах: фахівці встановлюють шляхи зараження

Небезпечне інфекційне захворювання поширюється у Сумах: що кажуть фахівці

9 січня 2026, 10:58
Недилько Ксения

У Сумах зареєстровано випадок хантавірусної інфекції у місцевого мешканця, який проживає в приватному будинку. Наразі проводяться необхідні епідеміологічні заходи, медичний нагляд за контактними особами та встановлюються можливі шляхи зараження. Про це повідомили в Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Хантавірус — це гостре інфекційне захворювання, яке уражає судини, нирки та легені і може мати тяжкий перебіг. Основними переносниками вірусу є дикі та хатні гризуни. Людина найчастіше інфікується під час прибирання підвалів, горищ або господарських приміщень через вдихання пилу, забрудненого їхніми виділеннями.

Фахівці наголошують: Сумщина є ендемічною територією щодо цієї інфекції, а з настанням холодів ризик зараження зростає, адже гризуни масово мігрують у житлові будинки.

Медики закликають мешканців бути обережними, дотримуватися правил гігієни та у разі появи симптомів, схожих на грип, негайно звертатися до лікаря.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що населений пункт Андріївка у Сумській області перебуває під повним контролем українських захисників. Інформація про його захоплення російськими військами не відповідає дійсності. Як інформує портал "Коментарі", про цей йдеться у повідомленні Центру комунікацій угруповання військ "Курськ".

Українські захисники офіційно підтвердили, що Андріївка перебуває під українським прапором. Попри спроби ворога просунутися на цій ділянці, Сили оборони утримують позиції.                                                                                                



