У Сумах зареєстровано випадок хантавірусної інфекції у місцевого мешканця, який проживає в приватному будинку. Наразі проводяться необхідні епідеміологічні заходи, медичний нагляд за контактними особами та встановлюються можливі шляхи зараження. Про це повідомили в Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Небезпечна інфекція в Сумах: фахівці встановлюють шляхи зараження

Хантавірус — це гостре інфекційне захворювання, яке уражає судини, нирки та легені і може мати тяжкий перебіг. Основними переносниками вірусу є дикі та хатні гризуни. Людина найчастіше інфікується під час прибирання підвалів, горищ або господарських приміщень через вдихання пилу, забрудненого їхніми виділеннями.

Фахівці наголошують: Сумщина є ендемічною територією щодо цієї інфекції, а з настанням холодів ризик зараження зростає, адже гризуни масово мігрують у житлові будинки.

Медики закликають мешканців бути обережними, дотримуватися правил гігієни та у разі появи симптомів, схожих на грип, негайно звертатися до лікаря.

