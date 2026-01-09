logo

Опасная инфекция в Сумах: специалисты устанавливают пути заражения
Опасная инфекция в Сумах: специалисты устанавливают пути заражения

Опасное инфекционное заболевание распространяется в Сумах: что говорят специалисты

9 января 2026, 10:58
Автор:
Недилько Ксения

В Сумах зарегистрирован случай хантавирусной инфекции у местного жителя, проживающего в частном доме. В настоящее время проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия, медицинское наблюдение за контактными лицами и устанавливаются возможные пути заражения. Об этом сообщили в Сумском областном центре по контролю и профилактике болезней.

Хантавирус – это острое инфекционное заболевание, которое поражает сосуды, почки и легкие и может иметь тяжелое течение. Основными переносчиками вируса являются дикие и домашние грызуны. Человек чаще всего инфицируется при уборке подвалов, чердаков или хозяйственных помещений из-за вдыхания пыли, загрязненной их выделениями.

Специалисты отмечают: Сумщина является эндемичной территорией этой инфекции, а с наступлением холодов риск заражения возрастает, ведь грызуны массово мигрируют в жилые дома.

Медики призывают жителей соблюдать осторожность, соблюдать правила гигиены и в случае появления симптомов, похожих на грипп, немедленно обращаться к врачу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что населенный пункт Андреевка в Сумской области находится под полным контролем украинских защитников. Информация о его захвате русскими войсками не соответствует действительности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра коммуникаций группировки войск "Курск".

Украинские защитники официально подтвердили, что Андреевка находится под украинским флагом. Несмотря на попытки врага продвинуться на этом участке, силы обороны удерживают позиции.



