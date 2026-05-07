Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Может ли хантавирус стать новой пандемией, как коронавирус: в ВОЗ сделали экстренное заявление
НОВОСТИ

Может ли хантавирус стать новой пандемией, как коронавирус: в ВОЗ сделали экстренное заявление

ВОЗ прокомментировала риск новой пандемии из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере

7 мая 2026, 11:40
Slava Kot

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала опасения по поводу возможного превращения хантавируса в новую глобальную пандемию после вспышки инфекции на круизном лайнере MV Hondius. Судно завершило путешествие в Кабо-Верде 3 мая, а на борту зафиксировали несколько случаев заражения и по меньшей мере три смерти.

Станет ли хантавирус новой пандемией, как коронавирус. Фото: Reuters

Хантавирус передается преимущественно через контакт с мочой, слюной или пометом грызунов. В редких случаях отдельные штаммы могут распространяться между людьми, что и вызвало беспокойство после инцидента на лайнере.

Однако в ВОЗ говорят, что пока оснований говорить о новой пандемии уровня COVID-19 нет. Эпидемиолог организации Мария Ван Керхове заявила, что хантавирус представляет опасное заболевание, однако риск масштабного глобального распространения остается низким.

"Это не следующий COVID, но это серьезное инфекционное заболевание. Если люди заразятся, а инфекции случаются редко, они могут умереть. Люди на корабле, которые слышат это, очень напуганы, и это справедливо. Широкая общественность также может быть напугана. Точная информация является критически важной. Знание того, каким может быть ваш фактический уровень риска – большинство людей никогда не столкнутся с этим", – экстренно объяснила представительница ВОЗ ситуацию с хантавирусом.

Особую обеспокоенность медиков вызывает высокая смертность отдельных штаммов хантавируса. В зависимости от формы болезни она может достигать 50%. Вирус способен поражать легкие, почки, вызывая тяжелые осложнения.

Среди первых симптомов хантавируса выделяют лихорадку, сильную усталость, боли в мышцах, головную боль, тошноту и головокружение. В тяжелых случаях у пациентов развиваются одышка, кашель и внутренние кровотечения

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на борту лайнера MV Hondius, где бушует смертельный вирус, заблокированы украинцы и россиянин.

Также "Комментарии" писали, что в Сумах зарегистрировали случай хантавируса у местного жителя.



Источник: https://www.cbc.ca/news/health/hantavirus-human-transmission-9.7188555
