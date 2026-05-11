Симптоми смертельного вірусу: як розпізнати хантавірус

Світ може опинитися на порозі нової пандемії через хантавірус, від якого померли три людини на круїзному лайнері. Проблема в тому, що деякі люди залишили судно до виявлення смертельної хвороби та можуть бути інфікованими.

Хантавірус. Ілюстративне фото

Поширюється цей вірус переважно через контакт з гризунами або їхньою сечею, слиною чи послідом, особливо коли заражений матеріал потрапляє в повітря, що створює ризик вдихання, пише видання Independent.

Головний науковий співробітник Агентства з охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA), професор Робін Мей пояснив, що хантавірус — дуже “важке захворювання” і вживаються глобальні зусилля для розробки вакцин.

Лікарі попереджають, що інфекція може швидко прогресувати та стати небезпечною для життя. Характерними симптомами називають наступні:

лихоманка,

озноб,

м'язові болі,

головний біль.

Лікарі пояснюють, що на ранніх стадіях захворювання люди можуть не відрізнити хантавірус від грипу. Симптоми легеневого синдрому, спричиненого хантавірусом, зазвичай проявляються через один-вісім тижнів після контакту з інфікованим гризуном. У міру прогресування інфекції пацієнти можуть відчувати стискання в грудях, оскільки легені наповнюються рідиною.

Інший синдром, спричинений хантавірусом, — геморагічна лихоманка з нирковим синдромом — зазвичай розвивається протягом тижня або двох після зараження.

Рівень смертності, як пише видання, варіюється залежно від того, який хантавірус викликає захворювання. За даними CDC, легеневий синдром, спричинений хантавірусом, призводить до летального результату майже у 40% інфікованих людей, тоді як рівень смертності від геморагічної лихоманки з нирковим синдромом коливається від 1 до 15% пацієнтів.

