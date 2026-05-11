Симптомы смертельного вируса: как распознать хантавирус

Мир может оказаться на пороге новой пандемии из-за хантавируса, от которого умерли три человека на круизном лайнере. Проблема в том, что некоторые люди покинули судно до обнаружения смертельной болезни и могут быть инфицированы.

Хантавирус. Иллюстративное фото

Распространяется этот вирус преимущественно через контакт с грызунами или их мочой, слюной или пометом, особенно когда зараженный материал попадает в воздух, что создает риск вдыхания, пишет издание Independent.

Главный научный сотрудник Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), профессор Робин Мэй объяснил, что хантавирус – очень "тяжелое заболевание" и предпринимаются глобальные усилия для разработки вакцин.

Врачи предупреждают, что инфекция может быстро прогрессировать и стать опасной для жизни. Характерными симптомами называют следующие:

лихорадка,

озноб,

мышечные боли,

головные боли.

Врачи объясняют, что на ранних стадиях заболевания люди могут не отличить хантавирус от гриппа. Симптомы легочного синдрома, вызванного хантавирусом, обычно проявляются через одну-восемь недель после контакта с инфицированным грызуном. По мере прогрессирования инфекции пациенты могут ощущать сжатие в груди, поскольку легкие наполняются жидкостью.

Другой синдром, вызванный хантавирусом, – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – обычно развивается в течение недели или двух после заражения.

Уровень смертности, как пишет издание, варьируется в зависимости от того, какой хантавирус вызывает заболевание. По данным CDC, легочный синдром, вызванный хантавирусом, приводит к летальному исходу почти у 40% инфицированных людей, тогда как уровень смертности от геморрагической лихорадки с почечным синдромом колеблется от 1 до 15% пациентов.

