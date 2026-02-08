Смертельно небезпечний вірус Ніпа поширюєтсья по світу: ВООЗ підтвердила новий летальний випадок

Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила смерть пацієнтки в Бангладеш від вірусу Ніпа (Nipah). Це рідкісна, але надзвичайно небезпечна інфекція з високою летальністю. У ВООЗ наголошують, що ризик міжнародного поширення наразі залишається низьким, а влада країни вживає заходів для стримування вірусу.

Вірус Ніпа підтвердили у Бангладеш. Фото з відкритих джерел

За даними ВООЗ, жінка віком 40-50 років у Бангладеш захворіла 21 січня. У неї з’явилися лихоманка та неврологічні симптоми. 28 січня пацієнтку госпіталізували, а вже наступного дня лабораторні тести підтвердили вірус Ніпа.

"3 лютого 2026 року Національний координатор з Міжнародних правил охорони здоров’я (НКО МПЗП) у Бангладеш повідомив ВООЗ про один підтверджений випадок інфекції вірусом Ніпа (Nipah) в окрузі Раджшахі", – йдеться у заяві міжнародної організації охорони здоров’я.

Жінка не подорожувала, однак нещодавно вживала сирий сік фінікової пальми. Медики перевірили ще 35 контактних осіб, однак нових випадків вірусу Ніпа не було виявлено. Загалом із 2001 року в Бангладеш зафіксували близько 348 випадків вірусу Ніпа, приблизно половина з них пов’язана зі споживанням сирого пальмового соку.

Нагадаємо, що до цього вірус Ніпа підтвердили у двох людей в Індії. Як наслідок кілька країн регіону посилили санітарний контроль в аеропортах, однак ВООЗ не рекомендує обмежувати поїздки чи торгівлю. За оцінкою організації, загальний ризик для громадського здоров’я на національному, регіональному та глобальному рівнях перебуває на низькому рівні.

Наразі не існує вакцин або специфічних ліків проти вірусу Ніпа. За різними оцінками, смертність серед інфікованих сягає 40-75%. Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус назвав Ніпа "рідкісним, але серйозним захворюванням", над яким активно працюють міжнародні фахівці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в 2024 році в Індії зафіксували спалах маловивченого смертельного вірусу Чандіпура.

Також "Коментарі" писали про три віруси, які загрожують людству у 2026 році.