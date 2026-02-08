Смертельно опасный вирус Нипах распространяется по миру: ВОЗ подтвердила новый летальный случай

Рубрики
Всемирная организация здравоохранения подтвердила смерть пациентки в Бангладеш от вируса Нипах (Nipah). Это редкая, но очень опасная инфекция с высокой летальностью. В ВОЗ отмечают, что риск международного распространения пока остается низким, а власти страны принимают меры по сдерживанию вируса.
Вирус Нипа подтвердили в Бангладеш. Фото из открытых источников
По данным ВОЗ, женщина в возрасте 40-50 лет в Бангладеш заболела 21 января. У нее появились лихорадка и неврологические симптомы. 28 января пациентку госпитализировали, а на следующий день лабораторные тесты подтвердили вирус Нипах.
Женщина не путешествовала, однако недавно употребляла сырой сок финиковой пальмы. Медики проверили еще 35 контактных лиц, однако новых случаев вируса Нипах не было обнаружено. В общей сложности с 2001 года в Бангладеш зафиксировали около 348 случаев вируса Нипах, примерно половина из них связана с потреблением сырого пальмового сока.
Напомним, что до этого вирус Нипах подтвердили у двух человек в Индии. Как следствие, несколько стран региона усилили санитарный контроль в аэропортах, однако ВОЗ не рекомендует ограничивать поездки или торговлю. По оценке организации, общий риск общественного здоровья на национальном, региональном и глобальном уровнях находится на низком уровне.
Пока не существует вакцин или специфических лекарств против вируса Нипах. По разным оценкам, смертность среди инфицированных достигает 40-75%. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес назвал Нипах "редким, но серьезным заболеванием", над которым активно работают международные специалисты.
