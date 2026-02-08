Смертельно опасный вирус Нипах распространяется по миру: ВОЗ подтвердила новый летальный случай

Всемирная организация здравоохранения подтвердила смерть пациентки в Бангладеш от вируса Нипах (Nipah). Это редкая, но очень опасная инфекция с высокой летальностью. В ВОЗ отмечают, что риск международного распространения пока остается низким, а власти страны принимают меры по сдерживанию вируса.

Вирус Нипа подтвердили в Бангладеш. Фото из открытых источников

По данным ВОЗ, женщина в возрасте 40-50 лет в Бангладеш заболела 21 января. У нее появились лихорадка и неврологические симптомы. 28 января пациентку госпитализировали, а на следующий день лабораторные тесты подтвердили вирус Нипах.

"3 февраля 2026 года Национальный координатор по Международным правилам здравоохранения (НКО МПВП) в Бангладеш сообщил ВОЗ об одном подтвержденном случае инфекции вирусом Нипах (Nipah) в округе Раджшахи", – говорится в заявлении международной организации здравоохранения.

Женщина не путешествовала, однако недавно употребляла сырой сок финиковой пальмы. Медики проверили еще 35 контактных лиц, однако новых случаев вируса Нипах не было обнаружено. В общей сложности с 2001 года в Бангладеш зафиксировали около 348 случаев вируса Нипах, примерно половина из них связана с потреблением сырого пальмового сока.

Напомним, что до этого вирус Нипах подтвердили у двух человек в Индии. Как следствие, несколько стран региона усилили санитарный контроль в аэропортах, однако ВОЗ не рекомендует ограничивать поездки или торговлю. По оценке организации, общий риск общественного здоровья на национальном, региональном и глобальном уровнях находится на низком уровне.

Пока не существует вакцин или специфических лекарств против вируса Нипах. По разным оценкам, смертность среди инфицированных достигает 40-75%. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес назвал Нипах "редким, но серьезным заболеванием", над которым активно работают международные специалисты.

