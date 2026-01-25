В Індії зафіксували спалах смертельного вірусу, від якого не має ліків

В Індії медики повідомили про новий спалах вірусу Ніпа (Nipah). Це рідкісна, але небезпечна інфекція, для якої досі не існує вакцини та лікування. Влада штату Західна Бенгалія оголосила суворе попередження після підтвердження щонайменше п’яти випадків зараження серед медичного персоналу однієї з приватних лікарень.

В Індії спалах смертельного вірусу Ніпа. Фото з відкритих джерел

За даними департаменту охорони здоров’я Західної Бенгалії, інфікованими стали три медсестри, лікар та ще один працівник лікарні. Один із пацієнтів перебуває у критичному стані. Фахівці намагаються з’ясувати джерело зараження, однак попередньо вважається, що вірус передався від пацієнта з важкими респіраторними симптомами, який помер до проведення тестування на вірус Ніпа.

Майже 100 осіб, які контактували з інфікованими, поміщені на 21-денний карантин. За словами головного секретаря департаменту охорони здоров’я Західної Бенгалії Нараяна Сварупа Нігама, всі вони наразі не мають симптомів і отримали негативні результати тестів, однак пройдуть додаткові тести через три тижні.

Всесвітня організація охорони здоров’я класифікує вірус Ніпа як пріоритетний патоген високого ризику з потенціалом спричинити масштабну епідемію. Захворювання передається від тварин до людини, через заражену їжу або безпосередньо між людьми. Початкові симптоми нагадують грип, але в тяжких випадках вірус викликає енцефаліт, тобто смертельно небезпечне запалення мозку.

За оцінками ВООЗ, летальність вірусу Ніпа становить від 40 до 75%, що робить його одним із найнебезпечніших відомих зоонозних вірусів.

