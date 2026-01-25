logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування В Індії зафіксували спалах смертельного вірусу, від якого не має ліків
commentss НОВИНИ Всі новини

В Індії зафіксували спалах смертельного вірусу, від якого не має ліків

У Західній Бенгалії зафіксували спалах вірусу Ніпа. ВООЗ попереджає про високий епідемічний ризик.

25 січня 2026, 07:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Індії медики повідомили про новий спалах вірусу Ніпа (Nipah). Це рідкісна, але небезпечна інфекція, для якої досі не існує вакцини та лікування. Влада штату Західна Бенгалія оголосила суворе попередження після підтвердження щонайменше п’яти випадків зараження серед медичного персоналу однієї з приватних лікарень.

В Індії зафіксували спалах смертельного вірусу, від якого не має ліків

В Індії спалах смертельного вірусу Ніпа. Фото з відкритих джерел

За даними департаменту охорони здоров’я Західної Бенгалії, інфікованими стали три медсестри, лікар та ще один працівник лікарні. Один із пацієнтів перебуває у критичному стані. Фахівці намагаються з’ясувати джерело зараження, однак попередньо вважається, що вірус передався від пацієнта з важкими респіраторними симптомами, який помер до проведення тестування на вірус Ніпа.

Майже 100 осіб, які контактували з інфікованими, поміщені на 21-денний карантин. За словами головного секретаря департаменту охорони здоров’я Західної Бенгалії Нараяна Сварупа Нігама, всі вони наразі не мають симптомів і отримали негативні результати тестів, однак пройдуть додаткові тести через три тижні.

Всесвітня організація охорони здоров’я класифікує вірус Ніпа як пріоритетний патоген високого ризику з потенціалом спричинити масштабну епідемію. Захворювання передається від тварин до людини, через заражену їжу або безпосередньо між людьми. Початкові симптоми нагадують грип, але в тяжких випадках вірус викликає енцефаліт, тобто смертельно небезпечне запалення мозку.

За оцінками ВООЗ, летальність вірусу Ніпа становить від 40 до 75%, що робить його одним із найнебезпечніших відомих зоонозних вірусів. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в 2024 році в Індії зафіксували спалах маловивченого смертельного вірусу Чандіпура.

Також "Коментарі" писали, що ВООЗ скликала термінову нараду щодо смертельного спалаху вірусу Марбург.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини