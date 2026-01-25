В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса, от которого нет лекарства

В Индии медики сообщили о новой вспышке вируса Нипах (Nipah). Это редкая, но опасная инфекция, для которой до сих пор не существует вакцины и лечения. Власти штата Западная Бенгалия объявили суровое предупреждение после подтверждения по меньшей мере пяти случаев заражения среди медицинского персонала одной из частных больниц.

В Индии вспышка смертельного вируса Нипа. Фото из открытых источников

По данным департамента здравоохранения Западной Бенгалии, инфицированными стали три медсестры, врач и еще один работник больницы. Один из пациентов находится в критическом состоянии. Специалисты пытаются выяснить источник заражения, однако предварительно считается, что вирус передался от пациента с тяжелыми респираторными симптомами, умершим до проведения тестирования на вирус Нипах.

Около 100 человек, контактировавших с инфицированными, помещены на 21-дневный карантин. По словам главного секретаря департамента здравоохранения Западной Бенгалии Нараяна Сварупа Нигама, все они пока не имеют симптомов и получили отрицательные результаты тестов, однако пройдут дополнительные тесты через три недели.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует вирус Нипах как приоритетный патоген высокого риска с потенциалом вызвать масштабную эпидемию. Заболевание передается от животных человеку, через зараженную пищу или непосредственно между людьми. Первоначальные симптомы напоминают грипп, но в тяжелых случаях вирус вызывает энцефалит, то есть смертельно опасное воспаление мозга.

По оценкам ВОЗ, летальность вируса Нипах составляет от 40 до 75%, что делает его одним из самых опасных известных зоонозных вирусов.

