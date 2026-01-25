logo

commentss НОВОСТИ Все новости

В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса, от которого нет лекарства

В Западной Бенгалии зафиксировали вспышку вируса Нипах. ВОЗ предупреждает о высоком эпидемическом риске.

25 января 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

В Индии медики сообщили о новой вспышке вируса Нипах (Nipah). Это редкая, но опасная инфекция, для которой до сих пор не существует вакцины и лечения. Власти штата Западная Бенгалия объявили суровое предупреждение после подтверждения по меньшей мере пяти случаев заражения среди медицинского персонала одной из частных больниц.

По данным департамента здравоохранения Западной Бенгалии, инфицированными стали три медсестры, врач и еще один работник больницы. Один из пациентов находится в критическом состоянии. Специалисты пытаются выяснить источник заражения, однако предварительно считается, что вирус передался от пациента с тяжелыми респираторными симптомами, умершим до проведения тестирования на вирус Нипах.

Около 100 человек, контактировавших с инфицированными, помещены на 21-дневный карантин. По словам главного секретаря департамента здравоохранения Западной Бенгалии Нараяна Сварупа Нигама, все они пока не имеют симптомов и получили отрицательные результаты тестов, однако пройдут дополнительные тесты через три недели.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует вирус Нипах как приоритетный патоген высокого риска с потенциалом вызвать масштабную эпидемию. Заболевание передается от животных человеку, через зараженную пищу или непосредственно между людьми. Первоначальные симптомы напоминают грипп, но в тяжелых случаях вирус вызывает энцефалит, то есть смертельно опасное воспаление мозга.

По оценкам ВОЗ, летальность вируса Нипах составляет от 40 до 75%, что делает его одним из самых опасных известных зоонозных вирусов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году в Индии зафиксировали вспышку малоизученного смертельного вируса Чандипура.

Также "Комментарии" писали, что ВОЗ созвала срочное совещание по поводу смертельной вспышки вируса Марбург.



