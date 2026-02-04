Лікарі б'ють на сполох: названо три віруси, які загрожують людству у 2026 році

Експерти назвали три віруси, які можуть загрожувати людству у 2026 році. Ймовірне поширення захворювань пояснюють потеплінням, збільшенням населення планети та підвищенням мобільності людей.

Вірус. Ілюстративне фото

Доцент кафедри інфекційних захворювань Університету Вірджинії Патрік Джексон назвав три віруси, за якими варто стежити, адже вони можуть спричинити інфекції в неочікуваних місцях або в неочікуваній кількості, пише видання Mirror.

Грип А — один із чотирьох відомих типів грипу, і єдиний, який призводить до пандемій. Експерт пояснив, що вірус вражає широкий спектр тварин і має здатність швидко мутувати.

Mpox — вірус віспи мавп, за словами експерта, у 2026 році “може погіршитися”. Інфекція призводить до лихоманки та болісного висипу, який може тривати тижнями. Вакцина проти mpox, як пише видання, доступна, але наразі ефективних методів лікування немає.

Вірус Оропуш — передається комахами, і, як зазначає професор, він "готовий до поширення". Його переносять комарі та дрібні мошки. Серед поширених симптомів інфікування — лихоманка, головний біль та біль у м’язах. Експерт пояснив, що хвороба зазвичай триває лише кілька днів, однак у деяких пацієнтів спостерігається слабкість, яка може тривати тижнями. Експерт пояснив, що хвороба також може рецидивувати після того, як людина спочатку одужала.

