Лікарі б'ють на сполох: названо три віруси, які загрожують людству у 2026 році
Лікарі б'ють на сполох: названо три віруси, які загрожують людству у 2026 році

Названо віруси, які можуть загрожувати людству у 2026 році

4 лютого 2026, 17:33
Автор:
Кречмаровская Наталия

Експерти назвали три віруси, які можуть загрожувати людству у 2026 році. Ймовірне поширення захворювань пояснюють потеплінням, збільшенням населення планети та підвищенням мобільності людей. 

Вірус. Ілюстративне фото

Вірус. Ілюстративне фото

Доцент кафедри інфекційних захворювань Університету Вірджинії Патрік Джексон назвав три віруси, за якими варто стежити, адже вони можуть спричинити інфекції в неочікуваних місцях або в неочікуваній кількості, пише видання Mirror.

Грип А — один із чотирьох відомих типів грипу, і єдиний, який призводить до пандемій. Експерт пояснив, що вірус вражає широкий спектр тварин і має здатність швидко мутувати.

Mpox — вірус віспи мавп, за словами експерта, у 2026 році “може погіршитися”. Інфекція призводить до лихоманки та болісного висипу, який може тривати тижнями. Вакцина проти mpox, як пише видання, доступна, але наразі ефективних методів лікування немає.

Вірус Оропуш — передається комахами, і, як зазначає професор, він "готовий до поширення". Його переносять комарі та дрібні мошки. Серед поширених симптомів інфікування — лихоманка, головний біль та біль у м’язах. Експерт пояснив, що хвороба зазвичай триває лише кілька днів, однак у деяких пацієнтів спостерігається слабкість, яка може тривати тижнями. Експерт пояснив, що хвороба також може рецидивувати після того, як людина спочатку одужала.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що про продукт, який знижує артеріальний тиск та рівень холестерину. Це імбир — він допомагає покращити травлення, зменшити запалення та зміцнити імунітет. Сучасні дослідження підтверджують, що його регулярне споживання також позитивно впливає на серцево-судинну систему, зокрема на рівень артеріального тиску та холестерину.



Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/infectious-disease-expert-names-three-36518332
