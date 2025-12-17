Поширений продукт знижує артеріальний тиск та рівень холестерину: що варто додати до раціону

Імбир давно відомий як природний засіб для покращення здоров’я. Він допомагає покращити травлення, зменшити запалення та зміцнити імунітет. Сучасні дослідження підтверджують, що його регулярне споживання також позитивно впливає на серцево-судинну систему, зокрема на рівень артеріального тиску та холестерину.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Активні сполуки імбиру мають здатність блокувати кальцієві канали в стінках судин. Це сприяє їх розширенню, покращенню кровообігу та зниженню артеріального тиску. За даними досліджень, регулярне споживання імбиру може знизити систолічний тиск у середньому на 6 мм рт. ст., а діастолічний — на 2 мм рт. ст.. Такий вплив особливо помітний у людей з початковими ознаками гіпертонії або підвищеним ризиком серцевих захворювань.

Щодо холестерину, імбир допомагає знижувати рівень ліпопротеїнів низької щільності (LDL), які часто називають "поганим" холестерином. Антиоксиданти імбиру активно взаємодіють з жировими клітинами, сприяючи їх розщепленню та зменшенню накопичення в судинах. Одночасно імбир стимулює підвищення рівня HDL — "хорошого" холестерину, який допомагає очищати судини від надлишків жиру.

Також імбир має протизапальні властивості, які захищають судини від пошкоджень, що виникають через хронічне запалення. Це важливо для профілактики атеросклерозу, інсультів та ішемічної хвороби серця. Його ефективність підтверджена не лише лабораторними дослідженнями, а й клінічними спостереженнями за пацієнтами з діабетом, у яких споживання імбиру протягом трьох місяців призвело до зниження рівня тригліцеридів і покращення контролю глюкози.

При цьому варто враховувати, що імбир може взаємодіяти з деякими ліками, зокрема антикоагулянтами та препаратами для зниження тиску. Тому людям, які приймають медикаменти, слід проконсультуватися з лікарем перед регулярним вживанням імбиру у великих дозах.

