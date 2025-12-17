Распространенный продукт снижает артериальное давление и уровень холестерина: что следует добавить в рацион

Имбирь давно известен как природное средство для улучшения здоровья. Он помогает улучшить пищеварение, уменьшить воспаление и укрепить иммунитет. Современные исследования подтверждают, что его регулярное потребление также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, в частности на уровень артериального давления и холестерина.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Активные соединения имбиря обладают способностью блокировать кальциевые каналы в стенках сосудов. Это способствует их расширению, улучшению кровообращения и снижению артериального давления. По данным исследований, регулярное потребление имбиря может снизить систолическое давление в среднем на 6 мм рт. ст., а диастолический – на 2 мм рт. ст.. Такое влияние особенно заметно у людей с начальными признаками гипертонии или повышенным риском сердечных заболеваний.

Относительно холестерина, имбирь помогает снижать уровень липопротеинов низкой плотности (LDL), часто называют "плохим" холестерином. Антиоксиданты имбиря активно взаимодействуют с жировыми клетками, способствуя их расщеплению и уменьшению накопления в сосудах. Одновременно имбирь стимулирует повышение уровня HDL – "хорошего" холестерина, который помогает очищать сосуды от излишков жира.

Также имбирь обладает противовоспалительными свойствами, защищающими сосуды от повреждений, возникающих из-за хронического воспаления. Это важно для профилактики атеросклероза, инсультов и ишемической болезни сердца. Его эффективность подтверждена не только лабораторными исследованиями, но и клиническими наблюдениями за пациентами с диабетом, у которых потребление имбиря в течение трех месяцев привело к снижению уровня триглицеридов и улучшению контроля глюкозы.

При этом следует учитывать, что имбирь может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, в частности, антикоагулянтами и препаратами для снижения давления. Поэтому людям, принимающим медикаменты, следует проконсультироваться с врачом перед регулярным употреблением имбиря в больших дозах.

