Цей напій знижує ризик серцево-судинних захворювань та раку

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Холодний чай — популярний напій не тільки в теплу пору року. Його освіжаючий смак, легкість у приготуванні та можливість експериментувати з інгредієнтами зробили його частиною щоденного раціону багатьох людей.
Напій. Ілюстративне фото
Холодний чай сприяє гідратації. Незалежно від того, чи це чорний, зелений, трав'яний або фруктовий чай, він майже так само ефективний для зволоження організму, як і звичайна вода. Це особливо важливо для роботи суглобів, доставки поживних речовин до клітин та загального самопочуття. Чай не має вираженого сечогінного ефекту і може бути джерелом щоденної рідини.
Ще одна перевага щоденного вживання холодного чаю — вміст антиоксидантів. Зелений та чорний чай містять флавоноїди, які допомагають боротися з окислювальним стресом, що може знижувати ризик серцево-судинних захворювань та деяких видів раку. Антиоксидантна активність може бути навіть вищою при холодному настоюванні, ніж при традиційному гарячому заварюванні.
Багато готових напоїв містять велику кількість цукру, підсолоджувачів або штучних ароматизаторів. Надмірне споживання таких добавок може призвести до підвищення рівня глюкози в крові, збільшення ваги та ризику серцевих захворювань. Крім того, чай містить кофеїн, і хоча його концентрація нижча, ніж у каві, регулярне споживання може викликати залежність або порушення сну у чутливих людей.
Щоб отримати максимум користі, фахівці радять готувати холодний чай самостійно — без цукру, з натуральними добавками, як-от лимон, м'ята чи імбир. Такий напій підтримує здоров'я без зайвих ризиків.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який напій корисніший для жінок: чай чи кава.