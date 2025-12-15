Цей напій знижує ризик серцево-судинних захворювань та раку

Холодний чай — популярний напій не тільки в теплу пору року. Його освіжаючий смак, легкість у приготуванні та можливість експериментувати з інгредієнтами зробили його частиною щоденного раціону багатьох людей.

Напій. Ілюстративне фото

Чим корисний холодний чай:

Холодний чай сприяє гідратації. Незалежно від того, чи це чорний, зелений, трав'яний або фруктовий чай, він майже так само ефективний для зволоження організму, як і звичайна вода. Це особливо важливо для роботи суглобів, доставки поживних речовин до клітин та загального самопочуття. Чай не має вираженого сечогінного ефекту і може бути джерелом щоденної рідини.

Ще одна перевага щоденного вживання холодного чаю — вміст антиоксидантів. Зелений та чорний чай містять флавоноїди, які допомагають боротися з окислювальним стресом, що може знижувати ризик серцево-судинних захворювань та деяких видів раку. Антиоксидантна активність може бути навіть вищою при холодному настоюванні, ніж при традиційному гарячому заварюванні.

Чому холодний чай може бути шкідливим:

Багато готових напоїв містять велику кількість цукру, підсолоджувачів або штучних ароматизаторів. Надмірне споживання таких добавок може призвести до підвищення рівня глюкози в крові, збільшення ваги та ризику серцевих захворювань. Крім того, чай містить кофеїн, і хоча його концентрація нижча, ніж у каві, регулярне споживання може викликати залежність або порушення сну у чутливих людей.

Щоб отримати максимум користі, фахівці радять готувати холодний чай самостійно — без цукру, з натуральними добавками, як-от лимон, м'ята чи імбир. Такий напій підтримує здоров'я без зайвих ризиків.

