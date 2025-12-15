Чай чи кава: який напій корисніший для жінок

Нове дослідження показало, що вживання чаю зміцнює кістки літніх жінок. Вживання чашки чаю щодня, як стверджують вчені, допомагає покращити здоров'я кісток з віком.

Кава. Ілюстративне фото

Однак кава має протилежний ефект – вживання понад п’яти чашок на день підвищує ризик переломів, пише видання Mirror.

“Команда Університету Фліндерса проаналізувала дані Дослідження остеопоротичних переломів, використовуючи повторні вимірювання споживання як чаю, так і кави, а також мінеральної щільності кісток стегна та шийки стегнової кістки – ділянок, які тісно пов'язані з ризиком переломів”, — пише видання.

Результати дослідження показали, що у тих, хто п'є чай, спостерігається дещо вища загальна мінеральна щільність кісток (МЩК) порівняно з тими, хто не п'є чай.

Вчені виявили незначну різницю, однак зазначили, що вона є “статистично значущою” і може мати вагомі наслідки на рівні популяції. Співавтор дослідження, професор Енву Лю з Медичного коледжу та громадського здоров'я Університету Фліндерса зазначив, що навіть невеликі покращення щільності кісток можуть призвести до меншої кількості переломів у великих групах.

При цьому вчені пояснили, що загалом, помірне споживання кави, приблизно дві-три чашки на день, не шкодить здоров’ю кісток. Однак, вживання понад п'ять чашок щодня було пов’язане зі зниженням МЩК, що свідчить про те, що надмірне споживання може бути шкідливим. Також вчені виявили, що жінки, які вживали алкоголь частіше протягом життя, відчували більше негативних наслідків від кави, тоді як чай виявився особливо корисним для жінок з ожирінням.

Співавтор дослідження Раян Лю стверджує, що сполуки, які називаються катехінами, яких багато в чаї, можуть сприяти формуванню кісток та уповільнювати їх руйнування. Дослідження показало, що кофеїн у каві перешкоджає засвоєнню кальцію та метаболізму кісток, хоча ці ефекти незначні та їх можна компенсувати додаванням молока.

