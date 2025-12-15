Чай или кофе: какой напиток полезнее для женщин

Новое исследование показало, что употребление чая укрепляет кости пожилых женщин. Употребление чашки чая каждый день, как утверждают ученые, помогает улучшить здоровье костей с возрастом.

Кофе. Иллюстративное фото

Однако кофе оказывает противоположный эффект — употребление более пяти чашек в день повышает риск переломов, пишет издание Mirror.

"Команда Университета Флиндерса проанализировала данные Исследования остеопоротических переломов, используя повторные измерения потребления как чая, так и кофе, а также минеральной плотности костей бедра и шейки бедренной кости – участков, тесно связанных с риском переломов", — пишет издание.

Результаты исследования показали, что у тех, кто пьет чай, наблюдается несколько выше общая минеральная плотность костей (МПК) по сравнению с теми, кто не пьет чай.

Ученые обнаружили незначительную разницу, однако отметили, что она "статистически значима" и может иметь весомые последствия на уровне популяции. Соавтор исследования профессор Энву Лю из Медицинского колледжа и общественного здоровья Университета Флиндерса отметил, что даже небольшие улучшения плотности костей могут привести к меньшему количеству переломов в больших группах.

При этом ученые объяснили, что в целом умеренное потребление кофе, примерно две-три чашки в день, не вредит здоровью костей. Однако употребление более пяти чашек ежедневно было связано со снижением МПК, что свидетельствует о том, что чрезмерное потребление может быть вредным. Также ученые обнаружили, что женщины, употреблявшие алкоголь чаще в течение жизни, испытывали больше негативных последствий от кофе, в то время как чай оказался особенно полезным для женщин с ожирением.

Соавтор исследования Райан Лю утверждает, что соединения, которые называются катехинами, которых много в чае, могут способствовать формированию костей и замедлять их разрушение. Исследование показало, что кофеин в кофе препятствует усвоению кальция и метаболизма костей, хотя эти эффекты незначительны и их можно компенсировать добавлением молока.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой чай мгновенно уменьшит воспаление и успокоит боль в горле.




