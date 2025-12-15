Этот напиток снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака

Холодный чай – популярный напиток не только в теплое время года. Его освежающий вкус, легкость в приготовлении и возможность экспериментировать с ингредиентами сделали его частью ежедневного рациона многих людей.

Напиток. Иллюстративное фото

Чем полезен холодный чай:

Холодный чай способствует гидратации. Независимо от того, это черный, зеленый, травяной или фруктовый чай, он почти так же эффективен для увлажнения организма, как и обычная вода. Это особенно важно для работы суставов, доставки питательных веществ к клеткам и общему самочувствию. Чай не имеет выраженного мочегонного эффекта и может являться источником ежедневной жидкости.

Еще одно преимущество ежедневного употребления холодного чая – содержание антиоксидантов. Зеленый и черный чай содержат флавоноиды, которые помогают бороться с окислительным стрессом, что может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Антиоксидантная активность может быть даже более высокой при холодном настаивании, чем при традиционном горячем заваривании.

Почему холодный чай может быть вредным:

Многие готовые напитки содержат большое количество сахара, подсластителей или искусственных ароматизаторов. Чрезмерное потребление таких добавок может привести к повышению уровня глюкозы в крови, увеличению веса и риску сердечных заболеваний. Кроме того, чай содержит кофеин, и хотя его концентрация ниже, чем в кофе, регулярное потребление может вызвать зависимость или нарушение сна у чувствительных людей.

Чтобы получить максимум пользы, специалисты советуют готовить холодный чай самостоятельно – без сахара, с натуральными добавками, как лимон, мята или имбирь. Такой напиток поддерживает здоровье без лишних рисков.

