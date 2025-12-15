Этот напиток снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака

Рубрики
Холодный чай – популярный напиток не только в теплое время года. Его освежающий вкус, легкость в приготовлении и возможность экспериментировать с ингредиентами сделали его частью ежедневного рациона многих людей.
Холодный чай способствует гидратации. Независимо от того, это черный, зеленый, травяной или фруктовый чай, он почти так же эффективен для увлажнения организма, как и обычная вода. Это особенно важно для работы суставов, доставки питательных веществ к клеткам и общему самочувствию. Чай не имеет выраженного мочегонного эффекта и может являться источником ежедневной жидкости.
Еще одно преимущество ежедневного употребления холодного чая – содержание антиоксидантов. Зеленый и черный чай содержат флавоноиды, которые помогают бороться с окислительным стрессом, что может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Антиоксидантная активность может быть даже более высокой при холодном настаивании, чем при традиционном горячем заваривании.
Многие готовые напитки содержат большое количество сахара, подсластителей или искусственных ароматизаторов. Чрезмерное потребление таких добавок может привести к повышению уровня глюкозы в крови, увеличению веса и риску сердечных заболеваний. Кроме того, чай содержит кофеин, и хотя его концентрация ниже, чем в кофе, регулярное потребление может вызвать зависимость или нарушение сна у чувствительных людей.
Чтобы получить максимум пользы, специалисты советуют готовить холодный чай самостоятельно – без сахара, с натуральными добавками, как лимон, мята или имбирь. Такой напиток поддерживает здоровье без лишних рисков.
