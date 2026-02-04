logo

Врачи бьют тревогу: названы три вируса, которые угрожают человечеству в 2026 году

4 февраля 2026, 17:33
Эксперты назвали три вируса, которые могут угрожать человечеству в 2026 году. Возможно распространение заболеваний объясняют потеплением, увеличением населения планеты и повышением мобильности людей.

Доцент кафедры инфекционных заболеваний Университета Виргинии Патрик Джексон назвал три вируса, за которыми следует следить, ведь они могут вызвать инфекции в неожиданных местах или в неожиданном количестве, пишет издание Mirror.

Грипп А – один из четырех известных типов гриппа, и единственный, приводящий к пандемиям. Эксперт пояснил, что вирус поражает широкий спектр животных и способен быстро мутировать.

Mpox – вирус оспы обезьян, по словам эксперта, в 2026 году "может ухудшиться". Инфекция приводит к лихорадке и болезненной сыпи, которая может длиться неделями. Вакцина против mpox, как пишет издание, доступна, но эффективных методов лечения пока нет.

Вирус Оропуш – передается насекомыми, и, как отмечает профессор, он "готов к распространению". Его переносят комары и мелкие мошки. Среди распространенных симптомов инфицирования – лихорадка, головная боль и боли в мышцах. Эксперт пояснил, что болезнь обычно длится несколько дней, однако у некоторых пациентов наблюдается слабость, которая может длиться неделями. Эксперт пояснил, что болезнь также может рецидивировать после того, как человек сначала выздоровел.

Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/infectious-disease-expert-names-three-36518332
