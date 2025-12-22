Результати здивували вчених: які зміни стаються в мозку після COVID-19

Навіть після повного одужання від COVID-19 у мозку людини можуть зберігатися довготривалі зміни. До такого висновку дійшли дослідники з Університету Гріффіта в Австралії, які за допомогою сучасних методів магнітно-резонансної томографії виявили помітні неврологічні відмінності у людей, що перехворіли на коронавірус.

Коронавірус змінює мозок людини. Фото з відкритих джерел

Дослідження, проведене фахівцями Національного центру нейроімунології та нових захворювань (NCNED), порівнювало стан мозку людей після COVID-19 з тими, хто ніколи не був інфікований. Згідно з результатами, зміни фіксували, як у пацієнтів з тривалим перебігом коронавірусу, так і у тих, хто вважав себе повністю здоровим.

Науковці застосували мультимодальні методи МРТ, що дозволило детально дослідити як сіру, так і білу речовину мозку, які відповідальні за пам’ять, увагу та когнітивні функції. У дослідженні було зафіксовано зміни у структурі тканин, нейрохімічному балансі та інтенсивності мозкових сигналів, які корелювалися в залежності від складності та тривалості одужання від коронавірусу.

"Унікальний підхід МРТ виявив значні зміни в нейрохімічних речовинах мозку, інтенсивності сигналів мозку та структурі тканин не лише у людей з тривалим COVID, але й у тих, хто вважав себе повністю здоровим. Змінена тканина мозку була пов’язана з тяжкістю симптомів у людей з тривалим COVID, що свідчить про те, що вірус може залишати прихований, тривалий вплив на здоров’я мозку", — сказав один з авторів дослідження доктор Кіран Тапалія.

За його словами, дослідження допомагає пояснити, чому деякі люди роками після коронавірусу скаржаться на проблеми з пам’яттю, концентрацією та розумову втому. На думку вчених, ці результати можуть стати основою для нових підходів до реабілітації та лікування наслідків COVID-19, а також для глибшого розуміння його впливу на мозок людини.

