Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Результаты удивили ученых: какие изменения происходят в мозгу после COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Результаты удивили ученых: какие изменения происходят в мозгу после COVID-19

Коронавирус оставляет продолжительный след в человеческом мозге. Какие изменения выявили исследования астралийских учёных.

22 декабря 2025, 09:20
Автор:
Даже после полного выздоровления COVID-19 в мозге человека могут сохраняться длительные изменения. К такому выводу пришли исследователи из Университета Гриффита в Австралии, которые с помощью современных методов магнитно-резонансной томографии обнаружили заметные неврологические отличия у людей, переболевших коронавирусом.

Исследование, проведенное специалистами Национального центра нейроиммунологии и новых заболеваний (NCNED), сравнивало состояние мозга людей после COVID-19 с теми, кто никогда не был инфицирован. Согласно результатам, изменения фиксировали как у пациентов с длительным течением коронавируса, так и у тех, кто считал себя полностью здоровым.

Ученые применили мультимодальные методы МРТ, что позволило подробно исследовать как серое, так и белое вещество мозга, ответственные за память, внимание и когнитивные функции. В исследовании были зафиксированы изменения в структуре тканей, нейрохимическом балансе и интенсивности мозговых сигналов, коррелировавшихся в зависимости от сложности и длительности выздоровления от коронавируса.

"Уникальный подход МРТ выявил значительные изменения в нейрохимических веществах мозга, интенсивности сигналов мозга и структуре тканей не только у людей с длительным COVID, но и у тех, кто считал себя здоровым. Измененная ткань мозга была связана с тяжестью симптомов у людей с длительным COVID, что свидетельствует о том, что вирус может оставлять скрытое, длительное влияние на здоровье мозга", — сказал один из авторов исследования доктор Киран Тапалия.

По его словам, исследование помогает объяснить, почему некоторые люди годами после коронавируса жалуются на проблемы с памятью, концентрацией и умственной усталостью. По мнению ученых, эти результаты могут стать основой для новых подходов к реабилитации и лечению последствий COVID-19, а также для более глубокого понимания его влияния на мозг человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что ученые наконец-то выяснили, что хуже: заболеть COVID-19 или получить вакцину.

Также "Комментарии" писали о том, как отличить грипп от коронавируса.



Источник: https://news.griffith.edu.au/2025/12/16/covid-19-leaves-a-lasting-mark-on-the-human-brain/
