logo_ukra

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Лікарі назвали 4 головні симптоми, які сигналізують про рак на ранніх стадіях
commentss НОВИНИ Всі новини

Лікарі назвали 4 головні симптоми, які сигналізують про рак на ранніх стадіях

Чотири небезпечні симптоми розвитку раку

20 листопада 2025, 17:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Лікарі назвали чотири “стійкі” симптоми, які можуть вказувати на ранні стадії раку. Симптоми залежатимуть від типу раку та його розташування в організмі.

Лікарі назвали 4 головні симптоми, які сигналізують про рак на ранніх стадіях

Рак. Ілюстративне фото

За словами експертів, виявлення цих ознак може допомогти вам діагностувати рак на “ранній стадії”, пише видання Mirror.

Лікарі радять звернути особливу увагу на наступні симптоми і при їх появі терміново пройти обстеження: 

  • Виразка або пляма в роті або на язиці, яка не загоюється.

  • Постійний кашель.

  • Рана, яка не загоюється.

  • Постійна печія або нетравлення шлунку.

Виразка в роті або на язиці — може з'являтися від стресу, холоду, після хвороби, однак вона минає за тиждень-два. Якщо проблема не зникає протягом трьох тижнів, потрібно звернутися до лікаря, адже це може сигналізувати про рак горла чи ротової порожнини. Детальніше про загрозу читайте за посиланням.

Постійний кашель — поширене явище при застуді та деяких інших захворюваннях, але постійний кашель може бути ознакою раку. Цей симптом також може супроводжуватися хриплим голосом. Постійний кашель є однією з найпоширеніших ознак раку легенів.

Виразки на шкірі — більшість порізів або ран загоюються протягом тижня. Однак якщо пляма, бородавка або виразка не загоюються, навіть якщо вони безболісні, потрібно звернутися до лікаря. Це може бути симптомом раку шкіри.

Печія або нетравлення шлунку — неприємні симптоми можуть виникати після вживання жирної або гострої їжі, алкоголю. Однак якщо часто виникає печія чи нетравлення шлунку, то це може бути симптомом раку верхніх відділів травного тракту, такого як рак стравоходу або шлунка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки українців щороку помирає від раку.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/four-symptoms-wont-go-away-36261124
Теги:

Новини

Всі новини