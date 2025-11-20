Лікарі назвали 4 головні симптоми, які сигналізують про рак на ранніх стадіях

Лікарі назвали чотири “стійкі” симптоми, які можуть вказувати на ранні стадії раку. Симптоми залежатимуть від типу раку та його розташування в організмі.

Рак. Ілюстративне фото

За словами експертів, виявлення цих ознак може допомогти вам діагностувати рак на “ранній стадії”, пише видання Mirror.

Лікарі радять звернути особливу увагу на наступні симптоми і при їх появі терміново пройти обстеження:

Виразка або пляма в роті або на язиці, яка не загоюється.

Постійний кашель.

Рана, яка не загоюється.

Постійна печія або нетравлення шлунку.

Виразка в роті або на язиці — може з'являтися від стресу, холоду, після хвороби, однак вона минає за тиждень-два. Якщо проблема не зникає протягом трьох тижнів, потрібно звернутися до лікаря, адже це може сигналізувати про рак горла чи ротової порожнини. Детальніше про загрозу читайте за посиланням.

Постійний кашель — поширене явище при застуді та деяких інших захворюваннях, але постійний кашель може бути ознакою раку. Цей симптом також може супроводжуватися хриплим голосом. Постійний кашель є однією з найпоширеніших ознак раку легенів.

Виразки на шкірі — більшість порізів або ран загоюються протягом тижня. Однак якщо пляма, бородавка або виразка не загоюються, навіть якщо вони безболісні, потрібно звернутися до лікаря. Це може бути симптомом раку шкіри.

Печія або нетравлення шлунку — неприємні симптоми можуть виникати після вживання жирної або гострої їжі, алкоголю. Однак якщо часто виникає печія чи нетравлення шлунку, то це може бути симптомом раку верхніх відділів травного тракту, такого як рак стравоходу або шлунка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки українців щороку помирає від раку.



