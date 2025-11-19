Лікарі назвали ранні ознаки раку: ці симптоми часто ігнорують

Якщо виразки в роті не гояться тривалий час, або знову і знову з'являються на одному й тому самому місці, це може сигналізувати про рак ротової порожнини чи горла.

Рак. Ілюстративне фото

Лікар пояснив, що причинами появи виразок можуть бути холодна погода, ослаблений імунітет, стрес, тертя або ненавмисне прикушування щоки, пише видання Express. Однак варто звернути особливу увагу на ураження, яке не загоюється понад два тижні.

“Більшість виразок нешкідливі та зникають протягом тижня-двох. Але якщо одна з них не зникає, кровоточить або постійно повертається на тому самому місці, це тривожний сигнал, який не слід ігнорувати”, — пише видання.

Лікарі попереджають, що стійкі виразки іноді можуть свідчити про ранню стадію раку ротової порожнини або горла, особливо серед курців, тих, хто багато п'є, або людей з ВПЛ (вірусом папіломи людини).

“Кількість діагностованих раків ротової порожнини подвоїлася за останні два десятиліття, тоді як рак горла, пов'язаний з ВПЛ, зараз є одним з найбільш швидкозростаючих видів раку, особливо серед чоловіків. Ці види раку часто починаються з малого та безболісного стану”, — попереджають лікарі.

Лікарі радять звернути особливу увагу на наступні симптоми, а при їх появі — негайно звернутися до лікаря:

виразка у роті, яка триває довше двох тижнів,

грудка, пляма або болюча пляма, яка постійно повторюється в одній і тій самій ділянці,

біль або утруднене ковтання,

гулька на шиї або під щелепою.

Лікарі попереджають, що раннє виявлення хвороби дає найкращі шанси на повне одужання.

