Зимова спеція захищає від раку та регулює рівень цукру: що потрібно додати до раціону

Імбир називають поширеною спецією, яку додають не тільки в чай, а й у страви. Він створює особливий пікантний смак. До того ж імбир має чимало переваг для здоров'я.

Дослідження зараз показують, що імбир може полегшити нудоту, допомагає при застуді, зменшує запалення, покращує здоров'я серця та навіть захищає від раку.

Полегшення нудоти - у невеликих дозах він вважається безпечним та ефективним варіантом для людей, які погано реагують на стандартні методи лікування нудоти. Вчені пояснюють, що імбир може діяти шляхом блокування рецепторів серотоніну та впливу як на кишківник, так і на мозок. Імбир також може допомогти зменшити газоутворення та здуття живота в травному тракті.

Протизапальні властивості - імбир багатий на біоактивні сполуки, такі як гінгерол та шогаол, які мають сильні антиоксидантні та протизапальні властивості. Імбир також має антимікробні властивості, тобто він може допомогти боротися з бактеріями, вірусами та іншими шкідливими мікробами. Це робить його популярним засобом проти застуди та грипу.

Знеболення — екстракт імбиру може зменшити біль і скутість у колінах у людей з остеоартритом, особливо на ранніх стадіях лікування. Однак результати досліджень різняться, і не всі відчувають однаковий рівень полегшення. Дослідники вважають, що імбир активує шляхи в нервовій системі, які пригнічують больові сигнали.

Підтримка здоров'я серця та захист від діабету — імбир допомагає при знизити артеріальний тиск, рівень цукру у крові та рівень холестерину. Дослідження показали, що щоденне вживання від одного до трьох грамів імбиру протягом чотирьох-дванадцяти тижнів допомагає покращити як рівень холестерину, так і цукру в крові.

Захист клітин мозку та зниження ризику розвитку раку — імбир може мати нейропротекторні та протиракові властивості. Дослідження показали, що сполуки спеції можуть допомогти захистити клітини мозку від окисного пошкодження. Інші дослідження показали, що імбир може уповільнювати ріст деяких ракових клітин. Однак, щоб підтвердити ці властивості, потрібні додаткові дослідження.

“Імбир, як правило, безпечний при вживанні з їжею або чаєм. Але, як і будь-яку добавку, його слід вживати помірно. Дози понад чотири грами на день можуть спричинити побічні ефекти, такі як печія, здуття живота, діарея або подразнення рота. Зазвичай вони легкі та тимчасові”, — пише видання.

