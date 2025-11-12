Зимняя специя защищает от рака и регулирует уровень сахара: что нужно добавить в рацион

Имбирь называют распространённой специей, которую добавляют не только в чай, но и в блюда. Он создает особый пикантный вкус. К тому же у имбиря немало преимуществ для здоровья.

Имбирь. Иллюстративное фото

Исследования показывают, что имбирь может облегчить тошноту, помогает при простуде, уменьшает воспаление, улучшает здоровье сердца и даже защищает от рака.

Облегчение тошноты – в небольших дозах он считается безопасным и эффективным вариантом для людей, плохо реагирующих на стандартные методы лечения тошноты. Ученые объясняют, что имбирь может действовать путем блокирования рецепторов серотонина и влияния как на кишечник, так и на мозг. Имбирь также может помочь уменьшить газообразование и вздутие живота в пищеварительном тракте.

Противовоспалительные свойства — имбирь богат биоактивными соединениями, такими как гингерол и шогаол, обладающими сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Имбирь также обладает антимикробными свойствами, то есть может помочь бороться с бактериями, вирусами и другими вредными микробами. Это делает его популярным средством против простуды и гриппа.

Обезболивание – экстракт имбиря может уменьшить боль и скованность в коленях у людей с остеоартритом, особенно на ранних стадиях лечения. Однако результаты исследований различаются, и не все ощущают одинаковый уровень облегчения. Исследователи считают, что имбирь активирует пути в нервной системе, подавляющие болевые сигналы.

Поддержка здоровья сердца и защита от диабета — имбирь помогает снизить артериальное давление, уровень сахара в крови и уровень холестерина. Исследования показали, что ежедневное употребление от одного до трех граммов имбиря в течение четырех-двенадцати недель помогает улучшить уровень холестерина и сахара в крови.

Защита клеток мозга и снижение риска развития рака – имбирь может обладать нейропротекторными и противораковыми свойствами. Исследования показали, что соединения специи могут помочь оградить клетки мозга от окислительного повреждения. Другие исследования показали, что имбирь может замедлять рост некоторых раковых клеток. Однако, чтобы подтвердить эти свойства, требуются дополнительные исследования.

"Имбирь, как правило, безопасен при употреблении с пищей или чаем. Но, как и любую добавку, его следует употреблять умеренно. Дозы свыше четырех граммов в день могут вызвать побочные эффекты, такие как изжога, вздутие живота, диарея или раздражение рта. Обычно они легкие и временные", — пишет издание.

