Врачи назвали ранние признаки рака: эти симптомы часто игнорируют

Если язвы во рту не заживают длительное время или снова и снова появляются на одном и том же месте, это может сигнализировать о раке полости рта или горла.

Рак. Иллюстративное фото

Врач объяснил, что причинами появления язв могут быть холодная погода, ослабленный иммунитет, стресс, трение или непреднамеренный прикус щеки, пишет издание Express. Однако следует обратить особое внимание на поражение, которое не заживает более двух недель.

"Большинство язв безвредны и исчезают в течение недели-двух. Но если одна из них не исчезает, кровоточит или постоянно возвращается на том же месте, это тревожный сигнал, который не следует игнорировать", — пишет издание.

Врачи предупреждают, что стойкие язвы иногда могут свидетельствовать о ранней стадии рака полости рта или горла, особенно среди курильщиков, много пьющих, или людей с ВПЧ (вирусом папилломы человека).

"Количество диагностированных раков полости рта удвоилось за последние два десятилетия, тогда как рак горла, связанный с ВПЧ, сейчас является одним из наиболее быстрорастущих видов рака, особенно среди мужчин. Эти виды рака часто начинаются с малого и безболезненного состояния", — предупреждают врачи.

Врачи советуют обратить особое внимание на следующие симптомы, а при их появлении – немедленно обратиться к врачу:

язва во рту, которая длится дольше двух недель,

комок, пятно или болезненное пятно, постоянно повторяющееся в одном и том же участке,

боль или затрудненное глотание,

шишка на шее или под челюстью.

Врачи предупреждают, что раннее выявление болезни дает наилучшие шансы полного выздоровления.

