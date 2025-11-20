Врачи назвали 4 главных симптома, которые сигнализируют о раке на ранних стадиях

Врачи назвали четыре "устойчивых" симптома, которые могут указывать на ранние стадии рака. Симптомы будут зависеть от типа рака и его расположения в организме.

Рак. Иллюстративное фото

По словам экспертов, выявление этих признаков может помочь вам диагностировать рак на ранней стадии, пишет издание Mirror.

Врачи советуют обратить особое внимание на следующие симптомы и при их появлении срочно пройти обследование:

Язва или пятно во рту или на языке, которое не заживает.

Постоянный кашель.

Рана, которая не заживает.

Постоянная изжога или несварение желудка.

Язва во рту или на языке – может появляться от стресса, холода, после болезни, однако она проходит через неделю-две. Если проблема не исчезает в течение трех недель, нужно обратиться к врачу, ведь это может сигнализировать о раке горла или полости рта. Подробнее об угрозе читайте по ссылке.

Постоянный кашель – распространенное явление при простуде и некоторых других заболеваниях, но постоянный кашель может быть признаком рака. Этот симптом также может сопровождаться хриплым голосом. Постоянный кашель является одним из самых распространенных признаков рака легких.

Язвы на коже – большинство порезов или ран заживают в течение недели. Однако если пятно, бородавка или язва не заживают, даже если они безболезненны, нужно обратиться к врачу. Это может быть симптомом рака кожи.

Изжога или несварение желудка – неприятные симптомы могут возникать после употребления жирной или острой пищи, алкоголя. Однако если часто возникает изжога или несварение желудка, то это может быть симптомом рака верхних отделов пищеварительного тракта, такого как рак пищевода или желудка.

