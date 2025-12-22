Як уникнути переїдання на свята: медики дали корисні поради

Різдвяно-новорічні свята традиційно асоціюються з багатими столами, солодощами та тривалими застіллями. Проте надмірне споживання їжі й алкоголю може обернутися проблемами зі здоров’ям, зокрема від важкості в шлунку до загострення хронічних захворювань. Медики наголошують, що насолоджуватися святами можна без шкоди для організму, якщо дотримуватися простих правил.

Медики розповіли, як уникнути переїдання. Фото: ua.depositphotos.com

У Центрі громадського здоров’я зібрали кілька корисних порад, як уникнути переїдання на свята. Медики радять не вдаватися до крайнощів. Повна відмова від їжі протягом дня з подальшим "наздоганянням" за святковим столом лише підвищує ризик переїдання. Натомість варто харчуватися регулярно, а перед вечерею обрати легкий і корисний перекус, наприклад, фрукти, йогурт або вівсянку.

Фахівці також рекомендують переглянути склад святкового меню та додати більше овочів, цільнозернових продуктів, нежирної риби чи м’яса птиці. Вони допоможуть зменшити калорійність страв. Салати краще заправляти рослинними оліями, а не майонезом, і навіть у свята пам’ятати про принципи "тарілки здорового харчування".

Окрему увагу варто приділити солі та цукру. За рекомендаціями ВООЗ, дорослим не слід перевищувати 5 грамів солі на добу та близько 10 чайних ложок цукру. Солодощі та газовані напої медики радять замінити фруктами й ягодами.

Ще одна поширена пастка на свята — це неусвідомлене споживання їжі. Телевізор чи смартфон за столом заважають відчути смак і момент ситості. Так само важливо не забувати про воду. Медики вказують, що зневоднення часто маскується під голод. Своєю чергою, алкоголь, крім високої калорійності, не має безпечної дози.

Остання порада від медиків стосується руху. Прогулянки, ігри з дітьми, танці або активний відпочинок на свіжому повітрі допоможуть спалити зайві калорії та зберегти гарне самопочуття.

