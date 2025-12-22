Как избежать переедания на праздники: медики дали полезные советы

Рождественско-новогодние праздники традиционно ассоциируются с богатыми столами, сладостями и продолжительными застольями. Однако чрезмерное потребление пищи и алкоголя может обернуться проблемами со здоровьем, в частности, от тяжести в желудке до обострения хронических заболеваний. Медики отмечают, что наслаждаться праздниками можно без ущерба для организма, если придерживаться простых правил.

Медики рассказали, как избежать переедания. Фото: ua.depositphotos.com

В Центре общественного здоровья собрали несколько полезных советов, как избежать переедания на праздники. Медики советуют не прибегать к крайностям. Полный отказ от еды в течение дня с последующим "догонанием" за праздничным столом лишь повышает риск переедания. Вместо этого следует питаться регулярно, а перед ужином выбрать легкий и полезный перекус, например, фрукты, йогурт или овсянку.

Специалисты также рекомендуют пересмотреть состав праздничного меню и добавить больше овощей, цельнозерновых продуктов, нежирной рыбы или мяса птицы. Они помогут снизить калорийность блюд. Салаты лучше заправлять растительными маслами, а не майонезом, и даже по праздникам помнить о принципах "тарелки здорового питания".

Отдельное внимание следует уделить соли и сахару. По рекомендациям ВОЗ, взрослым не следует превышать 5 г соли в сутки и около 10 чайных ложек сахара. Сладости и газированные напитки медики советуют заменить фруктами и ягодами.

Еще одна распространенная ловушка на праздники – это неосознанное потребление пищи. Телевизор или смартфон за столом мешают почувствовать вкус и момент сытости. Так же важно не забывать о воде. Медики указывают, что обезвоживание часто маскируется под голод. В свою очередь, алкоголь, кроме высокой калорийности, не имеет безопасной дозы.

Последний совет от медиков касается движения. Прогулки, игры с детьми, танцы или активный отдых на свежем воздухе помогут сжечь лишние калории и сохранить хорошее самочувствие.

