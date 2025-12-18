Як впоратися з болем у шлунку під час новорічних свят

Святковий сезон – це корпоративи, сімейні обіди та вечері з друзями. Але разом із атмосферою радості для багатьох приходить і менш приємний супутник – здуття живота, газоутворення та дискомфорт у травленні.

Застілля.

За даними британських досліджень, близько 40% людей регулярно стикаються зі здуттям, а понад третину з підвищеним газоутворенням. У грудні ці симптоми відчутно посилюються.

Фахівці пояснюють: у святковий період різко змінюються харчові звички. Жирні та солоні страви, солодощі, алкоголь, газовані напої, перекушування "на ходу", порушений режим дня та підвищений рівень стресу створюють серйозне навантаження на травну систему.

За словами нутриціологів та лікарів загальної практики, їжа з високим вмістом жиру перетравлюється повільніше, затримує випорожнення шлунка та викликає відчуття "каменю в животі". Надлишок цукру підживлює бактерії в кишечнику, що призводить до ферментації та накопичення газів. Алкоголь і солодкі газовані напої подразнюють слизову оболонку, порушують роботу ферментів і зневоднюють організм, що може викликати запори та здуття.

Окрему роль відіграє стрес. Кишечник і мозок тісно пов'язані між собою, тому емоційна напруга, фінансові турботи та передсвятковий поспіх безпосередньо впливають на травлення – воно може як сповільнюватися, так і ставати надто активним.

Експерти радять кілька простих, але найефективніших кроків. По-перше, є повільно. Мозку потрібно 15-20 хвилин, щоб відчути ситість, а швидке ковтання їжі призводить до заковтування повітря. Варто добре пережовувати їжу та не поспішати за столом.

По-друге, клітковина потрібна, але без різких крайнощів. Надмірна кількість овочів або бобових після періоду бідного раціону може лише посилити здуття. Краще поєднувати різні види клітковини та збільшувати її кількість поступово.

Алкоголь бажано чергувати з водою – просте правило "один келих алкоголю = одна склянка води" допомагає зменшити навантаження на травлення. Також варто пам'ятати, що газовані напої безпосередньо додають повітря у шлунок.

Корисною звичкою стане легкий рух після їжі, навіть 10-15 хвилин прогулянки стимулюють перистальтику і зменшують відчуття тяжкості. Допомогти можуть і трав'яні чаї, зокрема м'яти або імбиру, які традиційно асоціюються з полегшенням травлення.

Лікарі застерігають від "економії калорій" перед святами пропуск прийомів їжі часто закінчується переїданням та різким погіршенням самопочуття. Натомість краще зберігати більш-менш регулярний режим живлення навіть у напружені дні.

Фахівці підсумовують: здуття під час свят – поширене явище, але здебільшого його можна пом'якшити, якщо уважніше ставитися до сигналів організму, не поспішати за столом та намагатися зберігати баланс між святковими радощами та турботою про здоров'я.

