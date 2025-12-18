Как справиться с болью в желудке во время новогодних праздников

Праздничный сезон – это корпоративы, семейные обеды и ужины с друзьями. Но вместе с атмосферой радости для многих приходит и менее приятный спутник — вздутие живота, газообразование и дискомфорт в пищеварении.

По данным британских исследований, около 40% людей регулярно сталкиваются со вздутием, а более трети с повышенным газообразованием. В декабре эти симптомы ощутимо усиливаются.

Специалисты объясняют: в праздничный период резко меняются пищевые привычки. Жирные и соленые блюда, сладости, алкоголь, газированные напитки, перекусы "на ходу", нарушенный режим дня и повышенный уровень стресса создают серьезную нагрузку на пищеварительную систему.

По словам нутрициологов и врачей общей практики, пища с высоким содержанием жира переваривается медленнее, задерживает опорожнение желудка и вызывает ощущение "камня в животе". Избыток сахара подпитывает бактерии в кишечнике, что приводит к ферментации и накоплению газов. Алкоголь и сладкие газированные напитки раздражают слизистую, нарушают работу ферментов и обезвоживают организм, что может вызвать запоры и вздутие.

Отдельную роль играет стресс. Кишечник и мозг тесно связаны между собой, поэтому эмоциональное напряжение, финансовые заботы и предпраздничная спешка непосредственно влияют на пищеварение — оно может как замедляться, так и становиться слишком активным.

Эксперты советуют несколько простых, но эффективных шагов. Во-первых, есть медленно. Мозгу нужно 15-20 минут, чтобы почувствовать сытость, а быстрое глотание пищи приводит к заглатыванию воздуха. Стоит хорошо пережевывать пищу и не спешить за столом.

Во-вторых, клетчатка нужна, но без резких крайностей. Чрезмерное количество овощей или бобовых после периода бедного рациона может лишь усилить вздутие. Лучше сочетать разные виды клетчатки и увеличивать ее количество постепенно.

Алкоголь желательно чередовать с водой — простое правило "один бокал алкоголя = один стакан воды" помогает уменьшить нагрузку на пищеварение. Также стоит помнить, что газированные напитки непосредственно добавляют воздух в желудок.

Полезной привычкой станет легкое движение после еды даже 10-15 минут прогулки стимулируют перистальтику и уменьшают ощущение тяжести. Помочь могут и травяные чаи, в частности из мяты или имбиря, которые традиционно ассоциируются с облегчением пищеварения.

Врачи предостерегают от "экономии калорий" перед праздниками пропуск приемов пищи часто заканчивается перееданием и резким ухудшением самочувствия. Вместо этого лучше сохранять более-менее регулярный режим питания даже в напряженные дни.

Специалисты подытоживают: вздутие во время праздников — распространённое явление, но в большинстве случаев его можно смягчить, если внимательнее относиться к сигналам организма, не спешить за столом и стараться сохранять баланс между праздничными радостями и заботой о здоровье.

