Главная Новости Здоровье наше тело Что нужно сделать перед приемом пищи, чтобы не было проблем с желудком
commentss НОВОСТИ Все новости

Что нужно сделать перед приемом пищи, чтобы не было проблем с желудком

Проблемы с пищеварением могут быть связаны со стрессом

3 декабря 2025, 09:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Определенные упражнения перед едой могут расслабить организм и улучшить пищеварение и избежать проблем с желудком.

Что нужно сделать перед приемом пищи, чтобы не было проблем с желудком

Боль в желудке. Фото: из открытых источников

В журнале Brain, Behavior and Immunity говорится, что полезное влияние дыхания на пищеварение обусловлено активацией блуждающего нерва. Этот самый длинный нерв в теле берет начало у основания мозга и простирается вниз через брюшную полость, соединяясь с основными органами, включая пищеварительную систему.

Это своего рода связь между кишечником и мозгом. Она позволяет мозгу присылать сигналы из кишечника о таких вещах, как высвобождение пищеварительных ферментов, желудочной кислоты и желчи, а также о том, как быстро или медленно пища должна двигаться через пищеварительный тракт.

Однако, когда вы находитесь в стрессе, обмен может быть нарушен. Стресс подавляет эту реакцию блуждающего нерва, что может привести к пищеварительным проблемам, изменениям моторики и снижению усвоения питательных веществ.

Когда вы находитесь в более сосредоточенном состоянии после глубокого дыхания, то блуждающий нерв будет посылать сигналы телу перейти в режим отдыха и пищеварения.

Согласно информации в журнале Medicines, этот тип дыхания использует диафрагму для создания глубоких, расслабляющих вдохов и выдохов. Здесь вы глубоко дышите животом, причем выдох длиннее вдоха.

Диафрагмальное дыхание связано с улучшением течения синдрома раздраженного кишечника.

Оно похоже на рисование квадрата. Представьте, что ваше дыхание образует четырехсторонний квадрат: вдыхайте 4 секунды, задерживайте дыхание 4 секунды, выдыхайте 4 секунды, затем задерживайте дыхание еще на 4 секунды.

Дыхание 4-7-8 включает вдох в течение 4 секунды, задержку дыхания на 7 и выдох на счет 8. Это довольно прямой путь к активации блуждающего нерва.

Источник: https://www.eatingwell.com/surprising-habit-before-eating-better-digestion-11857603
