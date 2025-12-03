Що потрібно зробити перед їдою, щоб не було проблем зі шлунком

Певні вправи перед їжею можуть розслабити організм і покращити травлення та уникнути проблем із шлунком.

У журналі Brain, Behavior and Immunity говориться, що корисний вплив дихання на травлення обумовлено активацією блукаючого нерва. Цей найдовший нерв у тілі бере початок біля основи мозку і простягається вниз через черевну порожнину, з'єднуючись з основними органами, включаючи систему травлення.

Це свого роду зв'язок між кишечником та мозком. Вона дозволяє мозку надсилати сигнали з кишечника про такі речі, як вивільнення травних ферментів, шлункової кислоти та жовчі, а також про те, як швидко чи повільно їжа повинна рухатися через травний тракт.

Однак, коли ви перебуваєте в стресі, обмін може бути порушено. Стрес пригнічує цю реакцію блукаючого нерва, що може призвести до травних проблем, змін моторики та зниження засвоєння поживних речовин.

Коли ви знаходитесь в більш зосередженому стані після глибокого дихання, то блукаючий нерв посилатиме сигнали тілу перейти в режим відпочинку та травлення.

Згідно з інформацією в журналі Medicines, цей тип дихання використовує діафрагму для створення глибоких, розслаблюючих вдихів та видихів. Тут ви глибоко дихайте животом, причому видих довше вдиху.

Діафрагмальне дихання пов'язане з покращенням перебігу синдрому подразненого кишечника.

Воно схоже малювання квадрата. Уявіть, що дихання утворює чотиристоронній квадрат: вдихайте 4 секунди, затримуйте дихання 4 секунди, видихайте 4 секунди, потім затримуйте дихання ще на 4 секунди.

Дихання 4-7-8 включає вдих протягом 4 секунд, затримку дихання на 7 і видих на рахунок 8. Це досить прямий шлях до активації блукаючого нерва.

