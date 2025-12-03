logo_ukra

Що потрібно зробити перед їдою, щоб не було проблем зі шлунком
НОВИНИ

Що потрібно зробити перед їдою, щоб не було проблем зі шлунком

Проблеми із травленням можуть бути пов'язані зі стресом

3 грудня 2025, 09:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Певні вправи перед їжею можуть розслабити організм і покращити травлення та уникнути проблем із шлунком.

Що потрібно зробити перед їдою, щоб не було проблем зі шлунком

Біль у шлунку. Фото: із відкритих джерел

У журналі Brain, Behavior and Immunity говориться, що корисний вплив дихання на травлення обумовлено активацією блукаючого нерва. Цей найдовший нерв у тілі бере початок біля основи мозку і простягається вниз через черевну порожнину, з'єднуючись з основними органами, включаючи систему травлення.

Це свого роду зв'язок між кишечником та мозком. Вона дозволяє мозку надсилати сигнали з кишечника про такі речі, як вивільнення травних ферментів, шлункової кислоти та жовчі, а також про те, як швидко чи повільно їжа повинна рухатися через травний тракт.

Однак, коли ви перебуваєте в стресі, обмін може бути порушено. Стрес пригнічує цю реакцію блукаючого нерва, що може призвести до травних проблем, змін моторики та зниження засвоєння поживних речовин.

Коли ви знаходитесь в більш зосередженому стані після глибокого дихання, то блукаючий нерв посилатиме сигнали тілу перейти в режим відпочинку та травлення.

Згідно з інформацією в журналі Medicines, цей тип дихання використовує діафрагму для створення глибоких, розслаблюючих вдихів та видихів. Тут ви глибоко дихайте животом, причому видих довше вдиху.

Діафрагмальне дихання пов'язане з покращенням перебігу синдрому подразненого кишечника.

Воно схоже малювання квадрата. Уявіть, що дихання утворює чотиристоронній квадрат: вдихайте 4 секунди, затримуйте дихання 4 секунди, видихайте 4 секунди, потім затримуйте дихання ще на 4 секунди.

Дихання 4-7-8 включає вдих протягом 4 секунд, затримку дихання на 7 і видих на рахунок 8. Це досить прямий шлях до активації блукаючого нерва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яка ймовірна причина неприємного запаху з рота: і це не шлунок.




Джерело: https://www.eatingwell.com/surprising-habit-before-eating-better-digestion-11857603
