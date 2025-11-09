logo

BTC/USD

101706

ETH/USD

3402.54

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Какая вероятная причина неприятного запаха изо рта: и это не желудок
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая вероятная причина неприятного запаха изо рта: и это не желудок

Гастроэнтеролог Марианна Малимоненко объяснила, откуда берется неприятный запах изо рта — и почему желудок здесь чаще всего ни при чем

9 ноября 2025, 09:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Врач отметила, что в 80% случаев причина плохого запаха изо рта — не желудок, а проблемы в стоматологии или ЛОР-органах.

Какая вероятная причина неприятного запаха изо рта: и это не желудок

Причины неприятного запаха со рта

"Если появился неприятный запах — идите к врачу, поговорите с семейным. Для того чтобы запах был через печень или кишечник — это нужно очень постараться", — объясняет гастроэнтеролог.

По ее словам, не стоит паниковать, если запах появляется натощак:

"Когда долго не есть, может быть специфический запах, но не патологический — это абсолютно нормально."

Малимоненко также опровергла миф, что "необычный язык" — это обязательно гастрит:


Какая вероятная причина неприятного запаха изо рта: и это не желудок - фото 2

"Многие говорят: "У меня не такой язык — значит гастрит". Но это не всегда так. Существует понятие "географический язык" — он может меняться на протяжении жизни, и это норма. Просто стоит сдать чекап и проконсультироваться с врачом."

Врач подчеркнула: не стоит самостоятельно ставить себе диагнозы, ведь причину запаха может определить только специалист после обследования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странского гастроэнтеролога Марианна Малимоненко объяснила, что строгие диеты при гастрите нужны лишь в период обострения, который длится около недели, а дальше пациенты могут вернуться в обычный сбалансированный рацион.
"Жесткие ограничения диеты нужны только в острой фазе — примерно 7 дней. Затем все пациенты могут питаться по принципу здоровой тарелки", — объясняет врач. По ее словам, многие люди самостоятельно ставят себе диагноз и безосновательно ограничивают рацион, что только вредит организму.

"Любая диета, исключающая большую группу продуктов, — это дополнительный стресс для организма. Она не работает. Рацион должен быть сбалансирован", — подчеркнула Малимоненко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/kDw94B6Qop8?si=T9xm996yIlCdMSB7
Теги:

Новости

Все новости