Какая вероятная причина неприятного запаха изо рта: и это не желудок

Врач отметила, что в 80% случаев причина плохого запаха изо рта — не желудок, а проблемы в стоматологии или ЛОР-органах.

Причины неприятного запаха со рта

"Если появился неприятный запах — идите к врачу, поговорите с семейным. Для того чтобы запах был через печень или кишечник — это нужно очень постараться", — объясняет гастроэнтеролог.

По ее словам, не стоит паниковать, если запах появляется натощак:

"Когда долго не есть, может быть специфический запах, но не патологический — это абсолютно нормально."

Малимоненко также опровергла миф, что "необычный язык" — это обязательно гастрит:







"Многие говорят: "У меня не такой язык — значит гастрит". Но это не всегда так. Существует понятие "географический язык" — он может меняться на протяжении жизни, и это норма. Просто стоит сдать чекап и проконсультироваться с врачом."

Врач подчеркнула: не стоит самостоятельно ставить себе диагнозы, ведь причину запаха может определить только специалист после обследования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странского гастроэнтеролога Марианна Малимоненко объяснила, что строгие диеты при гастрите нужны лишь в период обострения, который длится около недели, а дальше пациенты могут вернуться в обычный сбалансированный рацион.

"Жесткие ограничения диеты нужны только в острой фазе — примерно 7 дней. Затем все пациенты могут питаться по принципу здоровой тарелки", — объясняет врач. По ее словам, многие люди самостоятельно ставят себе диагноз и безосновательно ограничивают рацион, что только вредит организму.





"Любая диета, исключающая большую группу продуктов, — это дополнительный стресс для организма. Она не работает. Рацион должен быть сбалансирован", — подчеркнула Малимоненко.

