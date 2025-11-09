Какая вероятная причина неприятного запаха изо рта: и это не желудок

Рубрики
Врач отметила, что в 80% случаев причина плохого запаха изо рта — не желудок, а проблемы в стоматологии или ЛОР-органах.
Причины неприятного запаха со рта
"Если появился неприятный запах — идите к врачу, поговорите с семейным. Для того чтобы запах был через печень или кишечник — это нужно очень постараться", — объясняет гастроэнтеролог.
По ее словам, не стоит паниковать, если запах появляется натощак:
"Когда долго не есть, может быть специфический запах, но не патологический — это абсолютно нормально."
Малимоненко также опровергла миф, что "необычный язык" — это обязательно гастрит:
"Многие говорят: "У меня не такой язык — значит гастрит". Но это не всегда так. Существует понятие "географический язык" — он может меняться на протяжении жизни, и это норма. Просто стоит сдать чекап и проконсультироваться с врачом."
Врач подчеркнула: не стоит самостоятельно ставить себе диагнозы, ведь причину запаха может определить только специалист после обследования.