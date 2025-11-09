Лікарка шокувала: нові правила харчування при гастриті

Українська гастроентеролог Маріанна Малімоненко пояснила, що суворі дієти при гастриті потрібні лише у період загострення, який триває близько тижня, а далі пацієнти можуть повернутися до звичайного збалансованого раціону.

Харчування при гастриті

“Жорсткі обмеження дієти потрібні лише у гострій фазі — приблизно 7 днів. Потім усі пацієнти можуть харчуватися за принципом здорової тарілки”, — пояснює лікарка.

За її словами, багато людей самостійно ставлять собі діагноз і безпідставно обмежують раціон, що лише шкодить організму.

“Будь-яка дієта, яка виключає велику групу продуктів, — це додатковий стрес для організму. Вона не працює. Раціон має бути збалансований”, — наголосила Малімоненко.

Оптимальним варіантом вона називає "гарвардську тарілку":

половина — овочі та фрукти,

чверть — білки (мʼясо, риба, яйця),

чверть — складні вуглеводи (каші, хлібці, макарони з твердих сортів),

і невелика частка — "улюблені слабкості": чипси, балик тощо.

“Ми не маємо тривожитися, якщо хочемо щось неідеальне — можна, але дозовано”, — зазначила гастроентеролог.

Малімоненко також розвіяла поширений міф про каву:

“Якщо немає протипоказів — це чудовий напій. Ми, гастроентерологи, любимо каву! Вона навіть має профілактичний ефект при цирозі. Все можна, головне — у правильній дозі.”

Щодо режиму харчування, лікарка радить прислухатися до власного тіла:

“Якщо ви не снідаєте, ви не вбʼєте шлунок, якщо він здоровий. Є люди, які не снідають усе життя — і вони здорові. Комусь комфортно їсти чотири рази на день, а комусь двічі і починати день з кави — це теж нормально.”

Вона також розвінчала міф про "обов’язкові супи":

“Кому подобаються супи — їжте, кому ні — не треба. Я особисто не підтримую дуже гарячі страви чи напої. Якщо з’їсти картоплю з салатом і запити водою — це той самий суп.”

І головне — під час їжі пити можна.

“Найважливіше не жити у стресі — це гірше для шлунка, ніж будь-яка кава чи шматок шоколаду.”

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що д етокс-програми — один із найпопулярніших wellness-трендів останніх років. Вони обіцяють "очищення організму від токсинів", прилив енергії та нове життя всього за кілька днів. Але чи справді вони працюють?