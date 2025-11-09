Врач шокировала: новые правила питания при гастрите

Украинская гастроэнтеролог Марианна Малимоненко объяснила, что строгие диеты при гастрите нужны только в период обострения, который длится около недели, а затем пациенты могут вернуться в обычный сбалансированный рацион.

Питание при гастрите

"Жесткие ограничения диеты нужны только в острой фазе — примерно 7 дней. Затем все пациенты могут питаться по принципу здоровой тарелки", — объясняет врач.

По ее словам, многие люди самостоятельно ставят себе диагноз и безосновательно ограничивают рацион, что только вредит организму.

"Любая диета, исключающая большую группу продуктов, — это дополнительный стресс для организма. Она не работает. Рацион должен быть сбалансирован", — подчеркнула Малимоненко.

Оптимальным вариантом она называет "гарвардскую тарелку":

половина — овощи и фрукты,

четверть — белки (мясо, рыба, яйца),

четверть — сложные углеводы (каши, хлебцы, макароны из твердых сортов),

и небольшая часть — "любимые слабости": чипсы, балыки и т.д.

"Мы не должны беспокоиться, если хотим что-то неидеальное — можно, но дозировано", — отметила гастроэнтеролог.

Малимоненко также развеяла распространенный миф о кофе:

"Если нет противопоказаний — это отличный напиток. Мы, гастроэнтерологи, любим кофе! Он даже имеет профилактический эффект при циррозе. Все можно, главное — в правильной дозе."

Что касается режима питания, врач советует прислушиваться к собственному телу:

"Если вы не завтракаете, вы не убьете желудок, если он здоров. Есть люди, которые не завтракают всю жизнь — и они здоровы. Кому комфортно есть четыре раза в день, а кому дважды и начинать день с кофе — это тоже нормально."

Она также развенчала миф об "обязательных супах":

"Кому нравятся супы — ешьте, кому нет — не надо. Я лично не поддерживаю очень горячие блюда или напитки. Если съесть картошку с салатом и запросить водой — это тот же суп."

И главное – во время еды пить можно.

“Важнее всего не жить в стрессе – это хуже для желудка, чем любой кофе или кусок шоколада.”

