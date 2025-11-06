Детокс очищення для організму: висновки МОЗ

Рубрики
Ткачова Марія
Детокс-програми — один із найпопулярніших wellness-трендів останніх років. Вони обіцяють "очищення організму від токсинів", прилив енергії та нове життя всього за кілька днів. Але чи справді вони працюють?
Детокс: шкода чи користь для здоровʼя
За інформацією МОЗ, більшість таких методик не мають наукового підґрунтя. Організм людини вже має власну систему очищення — печінку, нирки, легені, шкіру та кишківник, які безперервно виводять шкідливі речовини природним шляхом.
Наукові дані це підтверджують. Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Human Nutrition and Dietetics, немає доказів, що сокові дієти, "очисні чаї" чи соляні ванни реально сприяють виведенню токсинів. Аналогічний висновок зробила й British Dietetic Association, попередивши, що деякі детокс-програми можуть навіть завдати шкоди здоров’ю — спричинити дефіцит поживних речовин, зневоднення чи порушення роботи серця.
Попри це, індустрія "очищення" продовжує заробляти мільйони, експлуатуючи страх людей перед "зашлакованістю". Тимчасове відчуття легкості після детоксу — не результат "очищення", а наслідок зменшення калорій і короткострокового стресу для організму.
Медики радять замість штучних детоксів обирати реальний шлях до відновлення тіла:
Тож, якщо вам пропонують "детокс за три дні", — це не шлях до здоров’я, а маркетинговий міф. Ваш організм і так уміє очищатися сам, потрібно лише не заважати йому це робити.