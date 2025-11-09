Яка найвірогідніша причина неприємного запаху із рота: і це не шлунок

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Лікарка зазначила, що у 80% випадків причина поганого запаху з рота — не шлунок, а проблеми у стоматології або ЛОР-органах.
Причини неприємного запаху із рота
“Якщо з’явився неприємний запах — ідіть до лікаря, поговоріть із сімейним. Для того, щоб запах був через печінку або кишківник — це треба дуже постаратися”, — пояснює гастроентеролог.
За її словами, не варто панікувати, якщо запах з’являється натщесерце:
“Коли довго не їсти, може бути специфічний запах, але не патологічний — це абсолютно нормально.”
Малімоненко також спростувала міф, що “незвичний язик” — це обов’язково гастрит:
“Багато хто каже: ‘В мене не такий язик — значить гастрит’. Але це не завжди так. Існує поняття ‘географічний язик’ — він може змінюватися впродовж життя, і це норма. Просто варто здати чекап і проконсультуватися з лікарем.”
Лікарка наголосила: не варто самостійно ставити собі діагнози, адже причину запаху може визначити лише фахівець після обстеження.