Яка найвірогідніша причина неприємного запаху із рота: і це не шлунок

Лікарка зазначила, що у 80% випадків причина поганого запаху з рота — не шлунок, а проблеми у стоматології або ЛОР-органах.

Причини неприємного запаху із рота

“Якщо з’явився неприємний запах — ідіть до лікаря, поговоріть із сімейним. Для того, щоб запах був через печінку або кишківник — це треба дуже постаратися”, — пояснює гастроентеролог.

За її словами, не варто панікувати, якщо запах з’являється натщесерце:

“Коли довго не їсти, може бути специфічний запах, але не патологічний — це абсолютно нормально.”

Малімоненко також спростувала міф, що “незвичний язик” — це обов’язково гастрит:







“Багато хто каже: ‘В мене не такий язик — значить гастрит’. Але це не завжди так. Існує поняття ‘географічний язик’ — він може змінюватися впродовж життя, і це норма. Просто варто здати чекап і проконсультуватися з лікарем.”

Лікарка наголосила: не варто самостійно ставити собі діагнози, адже причину запаху може визначити лише фахівець після обстеження.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнська гастроентеролог Маріанна Малімоненко пояснила, що суворі дієти при гастриті потрібні лише у період загострення, який триває близько тижня, а далі пацієнти можуть повернутися до звичайного збалансованого раціону.

“Жорсткі обмеження дієти потрібні лише у гострій фазі — приблизно 7 днів. Потім усі пацієнти можуть харчуватися за принципом здорової тарілки”, — пояснює лікарка. За її словами, багато людей самостійно ставлять собі діагноз і безпідставно обмежують раціон, що лише шкодить організму.





“Будь-яка дієта, яка виключає велику групу продуктів, — це додатковий стрес для організму. Вона не працює. Раціон має бути збалансований”, — наголосила Малімоненко.

