Яка найвірогідніша причина неприємного запаху із рота: і це не шлунок
НОВИНИ

Яка найвірогідніша причина неприємного запаху із рота: і це не шлунок

Гастроентеролог Маріанна Малімоненко пояснила, звідки береться неприємний запах з рота — і чому шлунок тут найчастіше ні до чого

9 листопада 2025, 09:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Лікарка зазначила, що у 80% випадків причина поганого запаху з рота — не шлунок, а проблеми у стоматології або ЛОР-органах.

Причини неприємного запаху із рота

“Якщо з’явився неприємний запах — ідіть до лікаря, поговоріть із сімейним. Для того, щоб запах був через печінку або кишківник — це треба дуже постаратися”, — пояснює гастроентеролог.

За її словами, не варто панікувати, якщо запах з’являється натщесерце:

“Коли довго не їсти, може бути специфічний запах, але не патологічний — це абсолютно нормально.”

Малімоненко також спростувала міф, що “незвичний язик” — це обов’язково гастрит:


Яка найвірогідніша причина неприємного запаху із рота: і це не шлунок - фото 2

“Багато хто каже: ‘В мене не такий язик — значить гастрит’. Але це не завжди так. Існує поняття ‘географічний язик’ — він може змінюватися впродовж життя, і це норма. Просто варто здати чекап і проконсультуватися з лікарем.”

Лікарка наголосила: не варто самостійно ставити собі діагнози, адже причину запаху може визначити лише фахівець після обстеження.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українська гастроентеролог Маріанна Малімоненко пояснила, що суворі дієти при гастриті потрібні лише у період загострення, який триває близько тижня, а далі пацієнти можуть повернутися до звичайного збалансованого раціону.
“Жорсткі обмеження дієти потрібні лише у гострій фазі — приблизно 7 днів. Потім усі пацієнти можуть харчуватися за принципом здорової тарілки”, — пояснює лікарка. За її словами, багато людей самостійно ставлять собі діагноз і безпідставно обмежують раціон, що лише шкодить організму.

“Будь-яка дієта, яка виключає велику групу продуктів, — це додатковий стрес для організму. Вона не працює. Раціон має бути збалансований”, — наголосила Малімоненко.



Джерело: https://youtu.be/kDw94B6Qop8?si=T9xm996yIlCdMSB7
