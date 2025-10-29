П’ять корисних продуктів, які насправді шкодять вашому здоров’ю

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Багато людей прагнуть харчуватися правильно, вибирають "корисні" продукти, уникають фастфуду та стежать за калоріями. Але, як показує практика, навіть ті продукти, що мають репутацію здорових, можуть приховувати неприємні сюрпризи.
"Корисні" продукти, які шкодять здоров’ю. Фото з відкритих джерел
Експерт із харчування та шеф-кухар ресторану Olea & Bloom у Флориді Джиммі Чілл розвінчав п’ять популярних міфів про "корисні" продукти, які насправді можуть шкодити здоров’ю.
Асаї боули (миски з пюре асаї, фруктами, гранолою та медом) стали справжнім трендом здорового сніданку. Але за словами Чілла, після додавання солодких інгредієнтів цей "суперфуд" перетворюється на справжню цукрову бомбу.
Шеф-кухар радить готувати такі боули вдома без додаткових підсолоджувачів.
Веганські чи рослинні продукти часто вважають автоматично корисними, але, за словами Чілла, це далеко не завжди так.
Овочеві чипси, наприклад, втрачають більшість поживних речовин під час термічної обробки, а натомість отримують багато солі, жиру та калорій.
Білкові напої популярні серед тих, хто займається спортом, але експерт попереджає, що не всі коктейлі однаково корисні.
Він радить уважно читати склад і не замінювати протеїновими коктейлями повноцінні прийоми їжі.
Тренд на детоксикацію охопив соцмережі, але Чілл стверджує, що організм не потребує додаткового детоксу.
Навіть смузі, які готують зі свіжих фруктів, можуть бути калорійними і втрачати частину поживних речовин після подрібнення.
Оливкова олія справді багата антиоксидантами та корисними жирами, але важливо дотримуватися помірності.
Маркетингові кампанії часто вводять споживачів в оману, позначаючи продукти як "суперфуди" чи "органічні", хоча насправді вони можуть бути надмірно обробленими або перенасиченими цукром. Як підсумовує експерт, ключ до здорового харчування полягає помірності, природності і розумінні складу продуктів, а не сліпій вірі в етикетку "здоровий вибір".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найгірші продукти для мозку. Вони погіршують пам’ять і знижують інтелект.
Також "Коментарі" писали, що кардіохірург назвав чотири продукти, які він ніколи не вживає.