П’ять корисних продуктів, які насправді шкодять вашому здоров’ю

Багато людей прагнуть харчуватися правильно, вибирають "корисні" продукти, уникають фастфуду та стежать за калоріями. Але, як показує практика, навіть ті продукти, що мають репутацію здорових, можуть приховувати неприємні сюрпризи.

"Корисні" продукти, які шкодять здоров’ю. Фото з відкритих джерел

Експерт із харчування та шеф-кухар ресторану Olea & Bloom у Флориді Джиммі Чілл розвінчав п’ять популярних міфів про "корисні" продукти, які насправді можуть шкодити здоров’ю.

1. Асаї боул

Асаї боули (миски з пюре асаї, фруктами, гранолою та медом) стали справжнім трендом здорового сніданку. Але за словами Чілла, після додавання солодких інгредієнтів цей "суперфуд" перетворюється на справжню цукрову бомбу.

"Як тільки ви додаєте гранолу, фрукти та мед, страва втрачає користь і може нашкодити обміну речовин", — пояснює експерт.

Шеф-кухар радить готувати такі боули вдома без додаткових підсолоджувачів.

2. Вегетаріанські та овочеві чипси

Веганські чи рослинні продукти часто вважають автоматично корисними, але, за словами Чілла, це далеко не завжди так.

"Рослинне харчування не означає здорове. Багато таких продуктів виготовляються з інгредієнтів, створених у лабораторії, і проходять високу обробку", — поянює Чілл.

Овочеві чипси, наприклад, втрачають більшість поживних речовин під час термічної обробки, а натомість отримують багато солі, жиру та калорій.

3. Протеїнові коктейлі

Білкові напої популярні серед тих, хто займається спортом, але експерт попереджає, що не всі коктейлі однаково корисні.

"Багато з них містять штучні підсолоджувачі та добавки, що шкодять кишковому мікробіому й травленню", — пояснює експерт зі здорового харчування.

Він радить уважно читати склад і не замінювати протеїновими коктейлями повноцінні прийоми їжі.

4. Смузі та детокс-соки

Тренд на детоксикацію охопив соцмережі, але Чілл стверджує, що організм не потребує додаткового детоксу.

"Здорове тіло очищується само собою. Більшість детокс-соків — це просто пастеризовані напої з великою кількістю цукру", — пояснює він.

Навіть смузі, які готують зі свіжих фруктів, можуть бути калорійними і втрачати частину поживних речовин після подрібнення.

5. Оливкова олія

Оливкова олія справді багата антиоксидантами та корисними жирами, але важливо дотримуватися помірності.

"Не всі олії однакові, і навіть найякісніша оливкова олія залишається висококалорійною. Головне — контроль порцій", — зауважує Чілл.

Маркетингові кампанії часто вводять споживачів в оману, позначаючи продукти як "суперфуди" чи "органічні", хоча насправді вони можуть бути надмірно обробленими або перенасиченими цукром. Як підсумовує експерт, ключ до здорового харчування полягає помірності, природності і розумінні складу продуктів, а не сліпій вірі в етикетку "здоровий вибір".

