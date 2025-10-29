Пять полезных продуктов, которые на самом деле вредят вашему здоровью

Многие стремятся питаться правильно, выбирают "полезные" продукты, избегают фастфуда и следят за калориями. Но, как показывает практика, даже продукты, имеющие репутацию здоровых, могут скрывать неприятные сюрпризы.

"Полезные" продукты, вредящие здоровью. Фото из открытых источников

Эксперт по питанию и шеф-повар ресторана Olea & Bloom во Флориде Джимми Чилл развенчал пять популярных мифов о "полезных" продуктах, которые действительно могут вредить здоровью.

1. Асаи боул

Асаи боулы (миски с пюре асаи, фруктами, гранолой и медом) стали настоящим трендом здорового завтрака. Но по словам Чилла, после добавления сладких ингредиентов этот "суперфуд" превращается в настоящую сахарную бомбу.

"Как только вы добавляете гранолу, фрукты и мед, блюдо теряет пользу и может навредить обмену веществ", – объясняет эксперт.

Шеф-повар рекомендует готовить такие боулы дома без дополнительных подсластителей.

2. Вегетарианские и овощные чипсы

Веганские или растительные продукты часто считают автоматически полезными, но, по словам Чилла, это далеко не всегда так.

"Растительное питание не означает здоровое. Многие такие продукты производятся из ингредиентов, созданных в лаборатории, и проходят высокую обработку", — говорит Чилл.

Овощные чипсы, например, теряют большинство питательных веществ во время термической обработки, вместо этого получают много соли, жира и калорий.

3. Протеиновые коктейли

Белковые напитки популярны среди занимающихся спортом, но эксперт предупреждает, что не все коктейли одинаково полезны.

"Многие из них содержат искусственные подсластители и добавки, которые вредят кишечному микробиому и пищеварению", — объясняет эксперт по здоровому питанию.

Он рекомендует внимательно читать состав и не заменять протеиновыми коктейлями полноценные приемы пищи.

4. Смузи и детокс-соки

Тренд на детоксикацию охватил соцсети, но Чилл утверждает, что организм не нуждается в дополнительном детоксикации.

"Здоровое тело очищается само собой. Большинство детокс-соков – это просто пастеризованные напитки с большим количеством сахара", – объясняет он.

Даже смузи, которые приготовляют из свежих фруктов, могут быть калорийными и терять часть питательных веществ после измельчения.

5. Оливковое масло

Оливковое масло действительно богато антиоксидантами и полезными жирами, но важно соблюдать умеренность.

"Не все масла одинаковы, и даже самое качественное оливковое масло остается высококалорийным. Главное – контроль порций", – отмечает Чилл.

Маркетинговые кампании часто вводят потребителей в заблуждение, обозначая продукты как "суперфуды" или "органические", хотя на самом деле они могут быть чрезмерно обработанными или перенасыщенными сахаром. Как заключает эксперт, ключ к здоровому питанию заключается в умеренности, естественности и понимании состава продуктов, а не слепой вере в этикетку "здоровый выбор".

