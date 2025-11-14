Лікарка назвала три причини, чому ви останнім часом хочете більше їсти

У холодний сезон багато людей помічають, що їхній апетит значно зростає. Хочеться теплих, ситних страв, перекусів і солодкого, і це не просто сезонна примха. Експертка з охорони здоров’я, лікарка Крістал Віллі, пояснила, що за раптовими харчовими потягами стоять цілком природні процеси.

Чому взимку хочеться їсти більше. Фото з відкритих джерел

1. Організм шукає більше енергії

Коли температура падає, тіло намагається зберегти тепло та працювати в комфортному режимі. Для цього потрібна додаткова енергія. Саме тому ми інстинктивно тягнемося до калорійних страв, наприклад, макаронів із сиром, гарячого какао, кремових супів чи солодкої випічки.

"Організм швидко перетворює цукри й жири на тепло та енергію. Це природна реакція, але вона може призводити до переїдання", — пояснює лікарка Віллі.

2. Менше сонячного світла провокує більшу тягу до вуглеводів

Восени та взимку зменшується кількість сонця. Це знижує рівень нейромедіаторів, що регулюють настрій, насамперед серотоніну та дофаміну. Звідси виникає втома, дратівливість та ризик розвитку сезонного афективного розладу.

Як пояснює Віллі, вуглеводи швидко підвищують рівень серотоніну, тому взимку особливо хочеться хліба, пасти, шоколаду. Проте така компенсація легко перетворюється на цикл переїдання.

3. Гормональні зміни: більше греліну, менше лептину

У холодний сезон змінюється гормональний фон. Підвищується рівень греліну — гормону голоду, тоді як лептин, який сигналізує про ситість, може знижуватися через поганий сон та меншу активність.

"У підсумку ми відчуваємо менше насичення після їжі. Це робить контроль апетиту складнішим", — зазначає лікарка.

Крістал Віллі зазначила, що попри природні механізми, існують ефективні способи взяти під контроль апетит. За її словами, боротися з постійним відчуттям голоду взимку можуть допомогти спеції. Наприклад перець чилі, кайенський перець, імбир та чорний перець можуть підсилювати відчуття ситості.

Лікарка також порадила підтримувати водний баланс упродовж дня. За її словами, зневоднення часто маскується під голод. Також вона радить сніданок із високим вмістом білка, наприклад використовувати яйця, сир, грецький йогурт, лосось, які дарують ситість та утримують стабільний рівень цукру в крові.

"Білок перетравлюється довше, тому ви довше не відчуваєте голоду", — пояснює лікарка Віллі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що кардіохірург назвав чотири речі, яких варто уникати після 40 років.

Також "Коментарі" писали про те, чи можна переїсти горіхи та скільки горіхів корисно їсти щодня.