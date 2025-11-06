Чи можна переїсти горіхи: скільки горіхів корисно їсти щодня

Волоські горіхи це справжня скарбниця поживних речовин, яку дієтологи називають одним із найкорисніших продуктів у раціоні. Вони підтримують роботу серця, мозку, судин, містять корисні жири, білок і клітковину. Але навіть у випадку з такою суперїжею діє принцип, що забагато, то шкідливо.

Скільки горіхів безпечно їсти щодня. Фото з відкритих джерел

Експерти з харчування наголошують, що волоські горіхи слід розглядати як добавку до збалансованого харчування, а не як основну закуску. Усього 30 грамів горіхів (приблизно жменя) містять близько 200 кілокалорій, це стільки ж, скільки плитка шоколаду або порція картоплі фрі. Тому, якщо ви додаєте горіхи до щоденного раціону, враховуйте їх у загальному списку калорій.

Попри очевидну користь, надмірне вживання волоських горіхів може викликати небажані побічні ефекти. Вони досить важко перетравлюються, тому у великих кількостях здатні спричинити біль або важкість у шлунку, здуття живота, печію або нудоту та тимчасові розлади травлення. Такі реакції пов’язані з вмістом танінів і фітатів, які природно містяться у волоських горіхах.

Дієтологи радять обмежити вживання волоських горіхів людям, які мають камені в нирках, видалений жовчний міхур та алергію на горіхи.

В інших випадках горіхи залишаються надзвичайно корисним продуктом, вони знижують рівень холестерину, покращують роботу мозку та стабілізують рівень цукру в крові. Однак, головне знати міру. Їсти волоські горіхи щодня можна, але лише у помірній кількості. Одна жменя на день, це оптимальна порція, яка зміцнить здоров’я, не створюючи проблем із травленням і вагою.

