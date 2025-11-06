logo

Можно ли переесть орехи: сколько орехов полезно есть каждый день

Грецкие орехи – полезный продукт, но в больших количествах могут навредить. Сколько орехов безопасно есть в день.

6 ноября 2025, 23:55
Грецкие орехи – это настоящая сокровищница питательных веществ, которую диетологи называют одним из самых полезных продуктов в рационе. Они поддерживают работу сердца, мозга, сосудов, содержат полезные жиры, белок и клетчатку. Но даже в случае с такой супередой действует принцип, что слишком много, то вредно.

Можно ли переесть орехи: сколько орехов полезно есть каждый день

Сколько орехов безопасно есть каждый день. Фото из открытых источников

Эксперты по питанию подчеркивают, что грецкие орехи следует рассматривать как добавку к сбалансированному питанию, а не как основную закуску. Всего 30 граммов орехов (примерно горсть) содержат около 200 килокалорий, это столько же, сколько плитка шоколада или порция картофеля фри. Поэтому, если вы добавляете орехи в ежедневный рацион, учитывайте их в общем списке калорий.

Несмотря на очевидную пользу, чрезмерное употребление грецких орехов может вызвать нежелательные побочные эффекты. Они достаточно тяжело перевариваются, поэтому в больших количествах способны вызвать боль или тяжесть в желудке, вздутие живота, изжогу или тошноту и временные нарушения пищеварения. Такие реакции связаны с содержанием таннинов и фитатов, которые естественно содержатся в грецких орехах.

Диетологи советуют ограничить употребление грецких орехов людям, имеющим камни в почках, удален желчный пузырь и аллергию на орехи.

В других случаях орехи остаются очень полезным продуктом, они снижают уровень холестерина, улучшают работу мозга и стабилизируют уровень сахара в крови. Однако, главное соблюдать меру. Есть грецкие орехи каждый день можно, но только в умеренном количестве. Одна горсть в день это оптимальная порция, которая укрепит здоровье, не создавая проблем с пищеварением и весом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о наиболее полезных орехах для организма.

Также "Комментарии" писали об уникальных свойствах орехов, о которых знают немногие.



