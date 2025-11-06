Діабетика оцінять: названо найбільш корисні для ороганізму горіхи

Горіхи — це не просто смачний перекус, а й цінний продукт для підтримки стабільного рівня глюкози в крові. Вони містять корисні жири, білок і клітковину, які уповільнюють засвоєння вуглеводів і допомагають уникнути різких стрибків цукру. Найбільш ефективними для регуляції рівня глюкози вважають горіхи з низьким вмістом вуглеводів та високим вмістом клітковини.

Фото: з відкритих джерел

Мигдаль

За словами дієтологині Клівлендської клініки Джулії Зумпано, мигдаль містить чимало вуглеводів, але водночас багатий на клітковину. Такий баланс допомагає підтримувати здоровий рівень ліпідів у крові, підвищуючи "корисний" холестерин і знижуючи "шкідливий". Регулярне вживання мигдалю також сприяє контролю рівня цукру та зменшує ризик серцевих захворювань у людей із діабетом 2 типу. Крім того, мигдаль багатий на магній, фосфор, мідь та білок, що підтримують стабільний рівень енергії протягом дня.

Пекан

Пекан містить поліфеноли, марганець і вітамін Е, які підтримують серцево-судинну систему та знижують запальні процеси. Горіх також може впливати на вироблення та дію інсуліну, що допомагає регулювати глюкозу в крові. Завдяки низькому глікемічному індексу та комбінації жирів і клітковини пекан забезпечує тривале відчуття ситості, що особливо корисно для тих, хто контролює вагу та рівень цукру.

Волоські горіхи

Ці горіхи є багатим джерелом альфа-ліноленової кислоти (АЛК) — рослинної омега-3 жирної кислоти, яка зменшує запальні процеси та підтримує контроль глікемії. Волоські горіхи також сприяють підвищенню "хорошого" холестерину і зниженню "поганого", що знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Горіхи макадамії

Макадамія містить дуже мало вуглеводів і цукру, але багата на мононенасичені жири, які корисні для серця. Замінюючи продукти з високим глікемічним індексом на горіхи макадамії, можна ефективніше контролювати рівень цукру.

Бразильські горіхи

Бразильські горіхи — чудове джерело селену, який підвищує чутливість до інсуліну. Дослідження показують, що селен допомагає знизити рівень інсуліну та поліпшити контроль глюкози у людей із діабетом 2 типу. Крім того, ці горіхи містять корисні жири та антиоксиданти, що підтримують серцево-судинну систему.

Горіхи — це не лише смачно, а й корисно для підтримки енергії, здорового серця та стабільного рівня цукру в крові, роблячи їх незамінним продуктом у щоденному раціоні.

Портал "Коментарі" вже писав, що високий артеріальний тиск значно підвищує ризик серцево-судинних захворювань і інсультів. Одним із простих та природних способів підтримки нормального тиску є регулярне вживання чаю.