Такого способу знизити тиск ви не знали: експерти визначили несподіваний метод

Високий артеріальний тиск значно підвищує ризик серцево-судинних захворювань і інсультів. Одним із простих та природних способів підтримки нормального тиску є регулярне вживання чаю. Як зазначає Health, чай не може замінити медикаментозне лікування, проте його включення у раціон може стати корисним доповненням для серця та судин.

Фото: з відкритих джерел

1. Чай із гібіскуса

Приготований із сушених пелюсток гібіскуса, цей чай не містить кофеїну та має терпкий, освіжаючий смак. Антиоксиданти в ньому допомагають зміцнити кровоносні судини та сприяють їхньому розслабленню, що може призводити до зниження тиску. Дослідження показали, що дві чашки гібіскусового чаю щодня допомагають значно знизити артеріальний тиск у порівнянні з плацебо.

2. Зелений чай

Катехіни, що містяться в зеленому чаї, покращують еластичність судин та стимулюють кровообіг. Ці сполуки також мають протизапальні властивості, що позитивно впливає на серцево-судинну систему. Регулярне вживання двох–чотирьох чашок зеленого чаю на день може сприяти зниженню тиску.

3. Ромашковий чай

Ромашка відома своїми заспокійливими властивостями, що допомагають зменшити стрес і покращити сон — фактори, пов’язані з гіпертонією. Чай містить флавоноїди та фенольні кислоти, які мають антиоксидантний ефект і підтримують нормальний тиск.

4. Чорний чай

Чорний чай багатий на флавоноїди, що сприяють захисту судин, зменшують запалення та підтримують нормальний кровообіг. Люди, які регулярно п’ють 2–5 чашок на день, часто мають трохи нижчий тиск.

5. Чай улун

У ньому містяться катехіни, теафлавіни та інші антиоксидантні поліфеноли. Дослідження показують, що улун може допомогти стабілізувати артеріальний тиск і підтримати роботу серця.

6. Часниковий чай

Свіжий часник виділяє аліцин, який знижує окисний стрес і покращує кровообіг. Це сприяє розслабленню судин і помірному зниженню артеріального тиску.

7. Імбирний чай

Імбир корисний не лише для травлення, а й для серцево-судинної системи. Його сполуки сприяють зниженню запалення, розслабленню судин і поліпшенню кровообігу, що може позитивно впливати на тиск.

Як вже писали "Коментарі", вечеря — це не просто завершення дня, а важливий момент для відновлення організму. Від того, що ми споживаємо увечері, залежить якість сну, робота шлунково-кишкового тракту і наше самопочуття наступного ранку.