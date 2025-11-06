Забудьте назавжди про ці продукти ввечері, щоб уникнути набряків і зайвої ваги: деталі

Вечеря — це не просто завершення дня, а важливий момент для відновлення організму. Від того, що ми споживаємо увечері, залежить якість сну, робота шлунково-кишкового тракту і наше самопочуття наступного ранку. Багато хто помилково вважає, що головне — не їсти після 18:00, проте значно важливіше обирати правильні продукти. Дієтологи виділяють групи їжі, яких краще уникати перед сном, та пропонують безпечні альтернативи.

Продукти, яких варто уникати ввечері

Смажене м’ясо та жирні страви. Важкі білки та жири уповільнюють процес травлення та перешкоджають відпочинку організму. Такі страви можуть викликати печію та відчуття тяжкості в шлунку. Замість цього краще віддавати перевагу вареному або запеченому м’ясу птиці, паровій рибі чи овочевому омлету. Легка вечеря швидше засвоюється і не навантажує організм.

Кава, шоколад і енергетичні напої. Кофеїн активує нервову систему навіть через кілька годин після споживання, що ускладнює засинання. Шоколад теж містить кофеїн і цукор, які можуть викликати сплеск енергії перед сном. Ввечері краще віддавати перевагу трав’яним чаям з ромашкою, м’ятою або мелісою, які заспокоюють і налаштовують на відпочинок.

Білий хліб, макарони та солодка випічка. Простi вуглеводи швидко підвищують рівень цукру, а потім різко його знижують. Це може спричинити нічний голод, тривожний сон і зайву вагу. Краще обирати гречку, кіноа або вівсянку на воді — вони містять повільні вуглеводи, забезпечують ситість і не шкодять сну.

Алкоголь. Хоч він і створює відчуття розслаблення, алкоголь порушує структуру сну і заважає повноцінному відновленню організму. Крім того, він сприяє зневодненню та набрякам. Безпечна альтернатива — склянка теплої води з лимоном або трав’яний напій без алкоголю.

Солоні та копчені продукти. Надлишок солі затримує рідину в організмі, провокує набряки та додаткове навантаження на нирки. Копчені ковбаси й риба містять багато натрію та консервантів. Легка і корисна вечеря може складатися з тушкованих або запечених овочів, невеликої порції сиру або йогурту без добавок.

