Забудьте навсегда об этих продуктах вечером, чтобы избежать отеков и лишнего веса: детали

Ужин – это не просто завершение дня, а важный момент для восстановления организма. От того, что мы потребляем вечером, зависит качество сна, работа желудочно-кишечного тракта и наше самочувствие на следующее утро. Многие ошибочно полагают, что главное — не есть после 18:00, однако гораздо важнее выбирать правильные продукты. Диетологи выделяют группы пищи, которые лучше избегать перед сном, и предлагают безопасные альтернативы.

Фото: из открытых источников

Продукты, которых следует избегать вечером

Жареное мясо и жирные блюда . Тяжелые белки и жиры замедляют процесс пищеварения и препятствуют отдыху организма. Такие блюда могут вызвать изжогу и чувство тяжести в желудке. Вместо этого лучше отдавать предпочтение вареному или запеченному мясу птицы, паровой рыбе или овощному омлету. Легкий ужин быстрее усваивается и не нагружает организм.

Кофе, шоколад и энергетические напитки . Кофеин активирует нервную систему даже через несколько часов после потребления, что затрудняет засыпание. Шоколад тоже содержит кофеин и сахар, которые могут вызвать всплеск энергии перед сном. Вечером лучше предпочесть травяные чаи с ромашкой, мятой или мелиссой, которые успокаивают и настраивают на отдых.

Белый хлеб, макароны и сладкая выпечка . Простые углеводы быстро повышают уровень сахара, затем резко его снижают. Это может повлечь за собой ночной голод, тревожный сон и лишний вес. Лучше выбирать гречку, кино или овсянку на воде — они содержат медленные углеводы, обеспечивают сытость и не вредят сну.

Алкоголь . Хотя он и создает чувство расслабления, алкоголь нарушает структуру сна и мешает полноценному восстановлению организма. Кроме того, он способствует обезвоживанию и отекам. Безопасная альтернатива – стакан теплой воды с лимоном или травяной напиток без алкоголя.

Соленые и копченые продукты . Избыток соли задерживает жидкость в организме, провоцирует отеки и дополнительную нагрузку на почки. Копченые колбасы и рыба содержат много натрия и консервантов. Легкий и полезный ужин может состоять из тушеных или запеченных овощей, небольшой порции сыра или йогурта без добавок.

