Такого способа снизить давление вы не знали: эксперты определили неожиданный метод

Высокое АД значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Одним из простых и естественных способов поддержания нормального давления является регулярное употребление чая. Как отмечает Health, чай не может заменить медикаментозное лечение, однако его включение в рацион может оказаться полезным дополнением для сердца и сосудов.

1. Чай из гибискуса

Приготовленный из сушеных лепестков гибискуса, этот чай не содержит кофеина и имеет терпкий, освежающий вкус. Антиоксиданты в нем помогают укрепить кровеносные сосуды и способствуют их расслаблению, что может привести к снижению давления. Исследования показали, что две чашки гибискусового чая ежедневно помогают значительно снизить АД по сравнению с плацебо.

2. Зеленый чай

Содержащиеся в зеленом чае катехины улучшают эластичность сосудов и стимулируют кровообращение. Эти соединения также обладают противовоспалительными свойствами, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление двух-четырех чашек зеленого чая в день может способствовать снижению давления.

3. Ромашковый чай

Ромашка известна своими успокаивающими свойствами, помогающими снизить стресс и улучшить сон — факторы, связанные с гипертонией. Чай содержит флавоноиды и фенольные кислоты, которые обладают антиоксидантным эффектом и поддерживают нормальное давление.

4. Черный чай

Черный чай богат флавоноидами, способствующими защите сосудов, уменьшают воспаление и поддерживают нормальное кровообращение. Люди, регулярно пьющие 2–5 чашек в день, часто имеют несколько более низкое давление.

5. Чай улун

В нем содержатся катехины, теафлавины и другие антиоксидантные полифенолы. Исследования показывают, что улун может помочь стабилизировать АД и поддержать работу сердца.

6. Чесноковый чай

Свежий чеснок выделяет алицин, снижающий окислительный стресс и улучшающий кровообращение. Это способствует расслаблению сосудов и умеренному снижению АД.

7. Имбирный чай

Имбирь полезен не только для пищеварения, но и для сердечно-сосудистой системы. Его соединения способствуют снижению воспаления, расслаблению сосудов и улучшению кровообращения, что может оказывать положительное влияние на давление.

