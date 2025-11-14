logo

Врач назвала три причины, почему вы в последнее время хотите больше есть

Эксперт по здравоохранению объяснил, почему зимой растет аппетит и как контролировать голод.

14 ноября 2025, 21:20
В холодный сезон многие замечают, что их аппетит значительно растет. Хочется теплых, сытных блюд, перекусов и сладкого, и это не просто сезонная причуда. Эксперт по здравоохранению, врач Кристал Вилли, пояснила, что за внезапной пищевой жаждой стоят вполне естественные процессы.

Врач назвала три причины, почему вы в последнее время хотите больше есть

Почему зимой хочется есть больше. Фото из открытых источников

1. Организм ищет больше энергии

Когда температура падает, тело пытается сохранить тепло и работать в удобном режиме. Для этого требуется дополнительная энергия. Именно поэтому мы инстинктивно тянемся к калорийным блюдам, например, макаронам с сыром, горячему какао, кремовым супам или сладкой выпечке.

"Организм быстро превращает сахара и жиры в тепло и энергию. Это естественная реакция, но она может приводить к перееданию", — объясняет врач Вилли.

2. Меньше солнечного света провоцирует большую тягу к углеводам

Осенью и зимой уменьшается количество солнца. Это снижает уровень нейромедиаторов, регулирующих настроение, прежде всего серотонина и дофамина. Отсюда возникает усталость, раздражительность и риск развития сезонного аффективного расстройства.

Как объясняет Вилли, углеводы быстро повышают уровень серотонина, поэтому зимой особенно хочется хлеба, пасты, шоколада. Однако такая компенсация легко превращается в цикл переедания.

3. Гормональные изменения: больше грелина, меньше лептина

В холодный сезон изменяется гормональный фон. Повышается уровень грелина – гормона голода, тогда как лептин, сигнализирующий о сытости, может снижаться из-за плохого сна и меньшей активности.

"В итоге мы ощущаем меньшее насыщение после еды. Это делает контроль аппетита сложнее", — отмечает врач.

Кристалл Вилли отметила, что несмотря на естественные механизмы, существуют эффективные способы взять под контроль аппетит. По ее словам, бороться с постоянным чувством голода зимой могут помочь специи. Например, перец чили, кайенский перец, имбирь и черный перец могут усиливать чувство сытости.

Врач также посоветовала поддерживать водный баланс в течение дня. По ее словам, обезвоживание часто маскируется под голод. Также она советует завтрак с высоким содержанием белка, например, использовать яйца, сыр, греческий йогурт, лосось, которые дарят сытость и удерживают стабильный уровень сахара в крови.

"Белок переваривается дольше, поэтому вы дольше не чувствуете голода", — объясняет врач Вилли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардиохирург назвал четыре вещи, которых следует избегать после 40 лет.

Также "Комментарии" писали о том, можно ли переесть орехи и сколько орехов полезно есть каждый день.



