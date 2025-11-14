Врач назвала три причины, почему вы в последнее время хотите больше есть

В холодный сезон многие замечают, что их аппетит значительно растет. Хочется теплых, сытных блюд, перекусов и сладкого, и это не просто сезонная причуда. Эксперт по здравоохранению, врач Кристал Вилли, пояснила, что за внезапной пищевой жаждой стоят вполне естественные процессы.

Почему зимой хочется есть больше. Фото из открытых источников

1. Организм ищет больше энергии

Когда температура падает, тело пытается сохранить тепло и работать в удобном режиме. Для этого требуется дополнительная энергия. Именно поэтому мы инстинктивно тянемся к калорийным блюдам, например, макаронам с сыром, горячему какао, кремовым супам или сладкой выпечке.

"Организм быстро превращает сахара и жиры в тепло и энергию. Это естественная реакция, но она может приводить к перееданию", — объясняет врач Вилли.

2. Меньше солнечного света провоцирует большую тягу к углеводам

Осенью и зимой уменьшается количество солнца. Это снижает уровень нейромедиаторов, регулирующих настроение, прежде всего серотонина и дофамина. Отсюда возникает усталость, раздражительность и риск развития сезонного аффективного расстройства.

Как объясняет Вилли, углеводы быстро повышают уровень серотонина, поэтому зимой особенно хочется хлеба, пасты, шоколада. Однако такая компенсация легко превращается в цикл переедания.

3. Гормональные изменения: больше грелина, меньше лептина

В холодный сезон изменяется гормональный фон. Повышается уровень грелина – гормона голода, тогда как лептин, сигнализирующий о сытости, может снижаться из-за плохого сна и меньшей активности.

"В итоге мы ощущаем меньшее насыщение после еды. Это делает контроль аппетита сложнее", — отмечает врач.

Кристалл Вилли отметила, что несмотря на естественные механизмы, существуют эффективные способы взять под контроль аппетит. По ее словам, бороться с постоянным чувством голода зимой могут помочь специи. Например, перец чили, кайенский перец, имбирь и черный перец могут усиливать чувство сытости.

Врач также посоветовала поддерживать водный баланс в течение дня. По ее словам, обезвоживание часто маскируется под голод. Также она советует завтрак с высоким содержанием белка, например, использовать яйца, сыр, греческий йогурт, лосось, которые дарят сытость и удерживают стабильный уровень сахара в крови.

"Белок переваривается дольше, поэтому вы дольше не чувствуете голода", — объясняет врач Вилли.

