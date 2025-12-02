Кардіохірург назвав найкорисніший продукт для серця взимку

У холодний сезон організм потребує більше поживних речовин, щоб підтримувати імунітет та серцево-судинну систему. Кардіохірург Джеремі Лондон виділяє один продукт, який взимку особливо корисний для серця. За його словами, це звичайні курячі яйця. Попри роки дискусій про їхній холестерин, лікар наполягає, що яйця є незамінною частиною здорового харчування, якщо їх правильно готувати.

Кардіохірург Джеремі Лондон. Фото з відкритих джерел

Джеремі Лондон запевняє, що яйця це універсальний продукт, який містить дев’ять необхідних амінокислот у правильних пропорціях, вітаміни D та B12, а також антиоксиданти лютеїн і зеаксантин, що захищають очі. Окрім цього, холін у складі яєць підтримує пам’ять, роботу печінки та клітинний обмін.

"Яйця підтримують ендотеліальну функцію, допомагають боротися з раком та хронічним запаленням, а також зменшують оксидативний стрес, що є ключовим фактором для запобігання старінню та серцево-судинним захворюванням", – пояснює Лондон.

Лікар рекомендує поєднувати яйця з овочами, цільнозерновими продуктами та корисними жирами, щоб максимізувати їхню користь.

"Для більшості людей яйця не є ворогом серця. Навпаки, вони є цінними союзниками для здорового старіння", — пояснює лікар.

Однак кардіохірург наголосив, що значення має спосіб приготування. Корисні властивості легко нівелювати, якщо додавати надто багато солі, смажити у фритюрі чи поєднувати яйця з жирним м’ясом, наприклад з беконом.

